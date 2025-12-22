為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    又撞了！彰化市彰南路庇護島半年第13撞 這次「已撞不留」下場慘

    2025/12/22 11:42 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市彰南路庇護島半年第13撞，造成防撞桿與標誌桿都倒了。（民眾提供）

    距離2026年倒數計時，彰化市彰南路庇護島又撞了！這是半年來第13撞，但這次肇事車輛「已撞不留」，警方根據監視器畫面通知車主到案，全案將依道路交通管理處罰條例第62條規定，可處1000元到3000元罰鍰，並吊扣駕駛執照1到3個月，公路局也將依法對損毀設施進行求償。

    彰化警分局表示，警方12月18日下午4點多獲報，有車輛自撞彰化市彰南路的庇護島，連帶撞倒了3支黃色防撞桿與1面交通標誌立桿，隨即調閱監視器畫面追查車牌發現，民眾駕駛自小客車在彰南路2段與512巷口要迴轉，卻不慎自撞行人庇護島，車輛沒有停下來，就直接離開現場。

    因此，警方通知鄭姓男子（41歲）到案說明，並告知自撞就算是沒有人受傷，但未規定處置的話，不只是要罰錢1000元到3000元，如果逃逸的話，並吊扣駕駛執照1到3個月，車主得知後都嚇傻了，才發現「已撞不留」的代價太大，不只要罰錢，還要賠償公路單位設施毀損的錢，更可怕的是，駕照還要被吊扣，真是太慘了。

    不過，彰南路庇護島在半年來第13撞，讓民眾對於「一撞再撞」的「撞況」早已習以為常，有人高喊應該撤除庇護島，但也有人認為還好有庇護島，不然依照用路人喜歡「切西瓜」的駕駛模式，道安情況會更慘。

    彰化市彰南路庇護島半年第13撞，車輛自撞就離開現場。（民眾提供）

    彰化市彰南路庇護島半年第13撞，造成防撞桿與標誌桿都倒了。（民眾提供）

    彰化市彰南路庇護島半年第13撞，造成防撞桿與標誌桿都倒了。（民眾提供）

    彰化市彰南路庇護島半年第13撞，車輛自撞就離開現場。（民眾提供）

