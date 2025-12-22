21歲女稱算出高鐵「會爆炸」 3萬交保、每週須向警方報到

21日下午，鐵路警察會同高鐵人員搜查高鐵南下833車次列車有無可疑爆裂物品。（鐵路警察局高雄分局提供）

1名21歲彭姓女子於昨（21）日下午搭乘高鐵南下833車次列車，在台南高鐵站報警表示該列車會爆炸，經員警會同高鐵人員詳細檢查，未發現爆裂物或可疑跡證，警方依刑法恐嚇危害公眾安全罪嫌逮捕彭女送辦。檢方訊後諭知彭女3萬元交保並責付家屬，彭女須於每週二向所在地警局派出所報到。

據了解，彭女向鐵路警察供稱此高鐵列車會爆炸，是她自己算出來的結果。警方檢視其手機通訊軟體內容，有看到幾組意義不明的數字，其言談前後說法不一，顯與常情不符，即同步通報南市衛生局人員到場協助評估其精神狀況。

鐵路警察局高雄分局於昨（21）日夜間將彭女移送台南地檢署，檢察官於今（22）日凌晨訊問彭女後認為尚有詳予調查的必要，命被告交保3萬元台幣，並將被告責付給家屬，同時命彭女應於每週二向所在地警察局派出所報到。

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸表示，南檢已奉高等檢察署指示成立防範恐怖攻擊應變小組，全面強化預警、通報與即時應處，全力維護社會秩序與民眾安全。呼籲民眾面對消息來源，應理性、審慎看待，提高警覺但勿過度恐慌與臆測，避免散布或轉傳未經查證的訊息，以免觸法及引發公眾安全疑慮。

