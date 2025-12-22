砍斷腳筋判6年服刑中 朱雪璋侵吞母遺產再判1年刑定讞

朱雪璋（右）犯重傷害罪被判6年徒刑已入獄，左為其妻吳佩樺。（資料照）

自稱「朱元璋第19代孫」的台北市光信里前里長朱雪璋，因設局砍斷「深海閻王」王毓霖腳筋，被判刑6年定讞，目前在監服刑；朱母於他入獄前過世，朱雪璋卻與胞弟朱雪瓏合謀侵占母親508萬元遺產，被同母異父的李姓姊弟提告詐欺。一審士林地院判無罪，二審高等法院改認定有罪，將朱雪璋判刑1年，朱雪瓏依偽造文書罪判刑5月；最高法院駁回兄弟上訴，全案定讞。

朱雪璋原在台北市開設空手道道館，2016年與專習柔術的王毓霖相約比武，卻設局在道館埋伏20多人，砍斷王的腳筋，被判刑6年定讞，朱男偷渡潛逃中國，2020年9月被逮，遣返服刑中。

朱雪璋逃亡之前，母親於2020年2月底過世，母親曾與李姓男子生下2名同母異父的姊弟，而李姓姊弟因遺產稅問題，與朱的胞弟朱雪瓏有爭執。朱雪璋宣稱居中協調，弟弟將已填妥的遺產稅申報書、繼承系統表等交給他，朱雪璋虛偽填上繼承人「唯有朱雪璋、朱雪瓏」，送交國稅局報稅。

國稅局承辦人員誤信而核發免稅證明書，朱將證明書交給朱雪瓏，要朱雪瓏領出戶頭裡的錢，但朱雪瓏發現證明書上並未記載李姓姊弟的名稱，詢問哥哥。朱雪璋謊稱會好好處理他們應繼承的遺產，朱雪瓏領出508萬元，扣除醫療、看護、喪葬費用和自己的1/4份額後，將剩餘的3/4遺產約268萬餘元交給朱雪璋，朱雪璋卻未將1/2分給李姓姊弟。

李姓姊弟等不到國稅局通知繳納遺產稅，查詢才發現遺產竟已遭朱雪璋兄弟提領一空，提告詐欺、侵占。士林地檢署起訴朱家兄弟，但一審士林地院認為查無實證，判朱雪璋兄弟無罪。

檢方上訴，高等法院審理後，去年11月改認定朱雪璋兄弟確實明知李姓姊弟有繼承權，卻罔顧2人權益而領走遺產，並使承辦公務員陷於錯誤而被騙，考量朱雪璋主導全案，依詐欺取財罪判處1年徒刑，朱雪瓏依偽造文書量處可易科罰金的5月徒刑。最高法院維持，全案定讞。

