北市婦被愛沖昏頭借40萬元討不回 女車手落網稱也被騙

台北市王姓婦人落入愛情詐騙陷阱，在網路上認識自稱在敘利亞當兵的男子後，對方每日噓寒問暖，期間王婦還借了40萬元給對方，最後因討不回欠款驚覺被騙報案，警方配合誘捕行動，趁雙方再度面交時，逮捕陳姓女車手，而陳女則稱是遭曖昧對象利用協助取款，每次的利潤都已購買虛擬貨幣，詢後移送偵辦。

南港警分局調查，已退休的68歲王婦於今年6月，在臉書遇上自稱在敘利亞當兵的男子，對方每日傳訊息關心王婦，待王婦逐漸卸下心防後，對方稱急需一筆40萬元，轉交給聯合國才能退伍，並承諾將連本帶利把欠款還給王姓婦人。

據知，王婦於11月16日提領一筆40萬元現金，交付給對方派出的車手後，對方卻持續拖延沒有還款，王婦驚覺遭到詐騙後報案，並與警方配合誘捕，雙方在本月中旬相約至捷運南港展覽館外面交160萬元，待41歲陳姓女車手現身取款時，埋伏警方隨即上前將其逮捕，查扣犯案手機2支、收據4張等證物。

警詢時，陳女辯稱自己也是落入詐騙陷阱，她稱在12月初時於通訊軟體Telegram，認識一名曖昧的對象後，接受對方指示前來協助收款，迄今已取款4、5次，每次抽取的3%利潤，都已購買虛擬貨幣，警詢後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，詐騙集團以假交友真詐財的方式，先搏得感情再騙取錢財，或是誘騙其協助取款，淪為詐欺共犯，如有疑慮請撥打165或110向警方求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

