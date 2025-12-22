張榮興盼網民鼓勵支持警察 未來訓練達「報案快、到場快、處置快」

27歲張文19日在台北市發動隨機攻擊釀嚴重死傷，立法院內政委員會今天邀請警政署長張榮興（見圖）等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。（記者方賓照攝）

27歲張文19日在台北市發動隨機攻擊釀嚴重死傷，外界質疑警方追捕慢、無配槍。警政署長張榮興今天表示，警察一定是保護民眾安全，希望網民可以鼓勵、支持警察；未來在員警訓練上，遇到任何狀況一定要達到「報案快、到場快、處置快」的境界。

立法院內政委員會今天邀請內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

媒體會前詢問，民眾憂心北捷的警力及監視器是否有盲區，張榮興回應，有關警力跟監視器的部分，警政署未來會來做研討跟精進，做到最佳的狀態。

台北市議員簡舒培質疑，嫌犯作案前先四處縱火，警方怎麼抓不到人。張榮興表示，台北市目前是警力比較充足、比較沒問題，未來對於員警的訓練，譬如遇到相關案件，「我們的任何狀況一定要達到：報案快、到場快，以及處置要快的境界。」

中山分局中山一派出所長李欣鴻昨受訪時哽咽說，「警察不是網路上的鍵盤高手」，張榮興說，警察一定是保護民眾安全，一定是民眾的要求很高，希望這些網路上的網民能鼓勵、支持警察。

媒體追問，除了張文母親每個月給他的零用金之外，有無查到其它相關資金？張榮興說，相關金流目前仍在調閱查處當中。

