北捷連續攻擊案後全民瘋找「小橘書」 苗縣府回應了

為強化社會面臨緊急危難之應處，中央政府印製俗稱「小橘書」的《台灣全民安全指引》手冊於全台發送。（記者彭健禮攝）

為強化社會面臨緊急危難之應處，中央政府印製俗稱「小橘書」的《台灣全民安全指引》手冊於全台發送，遭藍白立委譏浪費錢。但男子張文於台北市以仿連續攻擊手法隨機殺人事件，引發全民對公共安全之焦慮，「小橘書」之價值，廣受重視；有苗栗民眾反映未收到，縣府民政處表示，「小橘書」依戶籍發送，每戶一冊，居住苗栗但未設籍者，可上國防部官網下載電子版。

苗栗方小姐向本報投訴，張文於北捷連續攻擊案，震驚全國，但苗栗西湖鄉至今還沒收到《台灣全民安全指引》手冊，她生氣不已，質疑「苗栗因為深藍就可以不用發嗎？對其他人公平嗎？」批評「有夠離譜！」

請繼續往下閱讀...

記者向西湖鄉公所詢問，公所民政課表示，《台灣全民安全指引》手冊依戶籍發送，全鄉2100多戶已透過村鄰長完成發送。公所未接獲鄉親反映沒有收到之情形，研判可能民眾居住在西湖鄉但戶籍未設籍在此，所以沒有收到「小橘書」。

縣府民政處也表示，「小橘書」由中央印製後直接寄送給各鄉鎮市公所，全縣21萬多冊，由各公所透過村里鄰長依戶籍發送，每戶1冊；居住苗栗但未設籍者，可上國防部官網下載電子版。

中央政府印製《台灣全民安全指引》手冊於全台發送，遭藍白立委譏浪費錢。但張文於台北市以仿連續攻擊手法隨機殺人事件，引發全民對公共安全之焦慮，許多人就建議大家詳讀「小橘書」。

其中《台灣全民安全指引》第17、18頁「不同危機的應變方式–軍事侵略」章節，就有呈現面對軍事攻擊威脅時之應處保命之道；雖張文事件非真正軍事攻擊，但手法也是相仿，若能將此觀念深植，也具自我防護之提升。

《台灣全民安全指引》第17、18頁「不同危機的應變方式–軍事侵略」章節，就有呈現面對軍事攻擊威脅時之應處保命之道。（記者彭健禮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法