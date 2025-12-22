莽男不滿柯文哲交保揚言放火燒法院 檢警逮人被收押

新北市王姓男子不滿台北地院裁定民眾黨前主席柯文哲以7000萬交保，今年7到9月間發電郵到總統府，預告到新北地院出庭時將持燃燒彈攻擊，檢方指揮三峽警方，開庭前一天搜索查獲汽油彈，法院裁定王嫌羈押；圖為燃燒彈及定時器。（記者吳仁捷翻攝）

新北市男子王俊淵9月間不滿台北地方法院以7000萬裁定民眾黨主席柯文哲交保，9月間連續發電子郵件到總統府網站，揚言到新北地院開庭時攜帶燃燒彈出庭；新北地檢署在開庭前一天指揮三峽警分局到32歲王男鶯歌住處，查獲自製定時器、三瓶工業酒精，訊後將王嫌依公共危險罪、恐嚇危害安全罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例（持有爆裂物）等罪嫌移送，法院裁定羈押，近來移轉台北地院管轄。

32歲男子王俊淵今年7到9月間，連續留下「9月19日，我會夾帶工業酒精通過安檢進到法院（按：新北地院），到時候可有好戲看囉〜」、「9月19日，燃燒的市府與法院！不結果的花果樹就該當作荊棘燒掉！」、「我心情不好也想燒個什麼，像是…行政怠惰的新北地方法院」、「我發現汽油彈的味道太重了，應該使用工業酒精來製作燃燒彈，等到我9月19因為你們的轉寄行為害我要出庭應訊，我就拿出來請法院（新北地院）喝」。

據了解，由於王嫌揚言在9月19日到新北地院因案出庭時施放燃燒彈，危害於公安及新北地院人員，危及公共安全，案情重大，三峽分局接獲指揮，成立專案小組，全力偵辦。

因此9月18日上午11時許，三峽分局鶯歌分駐所員警持搜索票前往王嫌住居所，查獲疑似自製計時裝置1組及工業酒精3瓶，當場逮捕王嫌，警方將全案依刑法公共危險罪、恐嚇危害安全罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例（持有爆裂物）等罪嫌，移送新北檢偵辦。

檢方偵查終結後依法提起公訴，目前王嫌羈押中，上月24日，新北地院聲請移轉台北地院管轄，高院裁定該件移轉於臺北地方法院管轄；三峽分局呼籲民眾，面對司法或政治爭議，應理性處理，若有不法情事，必將查辦到底，以維護社會治安。」

