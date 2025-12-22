為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北捷隨機殺人效應 高雄馬路冒白煙騎士不敢前進

    2025/12/22 10:07 記者洪臣宏／高雄報導
    北捷隨機殺人案效應，騎士看見路上白煙不敢前進，經查為轎車冒白煙造成虛驚。（民眾提供）

    北捷隨機殺人案效應，騎士看見路上白煙不敢前進，經查為轎車冒白煙造成虛驚。（民眾提供）

    社群網站「threads」流傳一段影音，高雄市瑞豐夜市前路口昨夜冒出大量白色煙霧，因北捷隨機傷人案震驚社會，一群機車騎士竟不知道是否應該持續前進，原PO稱「心跳超快一直發抖」。左營分局今（22）日調閱監視器，證實為一輛轎車冒白煙，引發虛驚。

    原PO指出，在瑞豐（夜市）那邊停紅燈，看到前面一大團煙霧，我們整群機車不知道要不要前進？因為真的很緊張，「甚至我那時候心跳超快一直發抖」。

    有網友留言說，「剛剛路過也有看到，一開始也是超緊張，後來看到是有一台車的排氣管一直大冒煙，我男友一直懷疑他是不是快火燒車了」、「大家多一份留心」、「應該是參加國際2t老車活動正要回家的吧⋯⋯」

    由於北捷發生隨機傷人案，行兇者張文持刀砍殺機車騎士致死，大量畫面透過網路社群流傳，令人怵目驚心。

    左營分局查證，昨晚並無接獲相關報案，且亦規劃警力在此執行守望任務，並無發生狀況。經調閱監視器發現21日夜間7時許，一輛轎車行經南屏路、裕誠路口，排放白煙所致。

