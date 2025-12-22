余家昶阻凶遇害入忠烈祠？ 劉世芳：願意全力協助

27歲張文19日在台北市發動隨機攻擊釀嚴重死傷，立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳（右）、警政署長張榮興（左）等官員，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。（記者李文馨攝）

首次上稿 09:42

更新時間 10:58

台北捷運、中山商圈連續攻擊案造成4死11傷，其中57歲男子余家昶在第一時間阻擋嫌犯張文而受嚴重穿刺傷不治，台北市長蔣萬安表示會向中央申請褒揚令，協助入祀忠烈祠。內政部長劉世芳今天上午在立法院答詢時回應，由於余的原籍在桃園，如果桃市府願意按照「鏟子超人」的方式辦理，「我們願意全力協助」。

請繼續往下閱讀...

立法院內政委員會今天邀請內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

媒體會前詢問，蔣萬安說要向中央申請褒揚令、入祀忠烈祠，詢問內政部有無收到相關申請？進度為何？劉世芳回應，目前沒有收到相關申請，就她了解，余先生是桃園市民，若按照上次處理鏟子超人的申請程序，可能要先跟桃園市政府商量，「我們當然也覺得蔣萬安市長這樣的提議非常好。」

國民黨立委黃建賓質詢詢問，內政部是否願意比照馬太鞍事件的「挖土機超人」林鴻森先生，符合冒險犯難、壯烈成仁的要件，讓余家昶入祀忠烈祠。劉世芳答詢說，首先尊重家屬，她跟蔣萬安也非常認同，由於余的原籍在桃園，如果桃市府願意按照鏟子超人的方式的話，「我們願意全力協助」。

對於蔣萬安提出未來若發生類似事件，會發送細胞簡訊。劉世芳說，「這個需要研議」，地方政府現在發送細胞簡訊只有疏散撤離，這是由行政院災害防救辦公室負責處理訊息，但其中的定義要非常清楚，譬如地震、颱風、下雨的時候，會有相關的科學性證據。對於北市府相關研議，他們也會請行政院及相關機構共同研議，按照這樣的方式申請。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法