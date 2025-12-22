為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    2男索討5萬元債務與廟方人員引肢體衝突 清水警到場制止依法偵辦

    2025/12/22 09:24 記者歐素美／台中報導
    台中市梧棲區一處宮廟21日晚間舉辦廟會活動，2名男子前往討債，致爆發衝突。（擷取自記者爆料網）

    台中市梧棲區一處宮廟21日晚間舉辦廟會活動，2名男子前往討債，致爆發衝突。（擷取自記者爆料網）

    台中市梧棲區一處宮廟昨晚舉行廟會活動，2名男子到場向參與廟會活動的1名男子索討5萬元債務，雙方發生口角，活動人員以為2男要鬧事，雙方爆發口角和肢體衝突，員警獲報到場制止，一度被嗆聲，清水警分局今天表示，已初步掌握9名涉案人員，將陸續通知到案釐清案情。

    昨天晚上，台中市梧棲區一處宮廟舉行廟會活動，發生口角推擠事件，清水警分局獲報迅速派員到場制止，初步調查，許男（28歲）及陳男（19歲）前往廟會向劉男（31歲）索討5萬元債務，其他參與活動人員見狀，誤以為許、陳2男要藉故滋事，雙方爆發口角進而衍生肢體衝突，致許男及陳男肢體受傷。

    警方目前已掌握9名涉案人員，並陸續通知到案說明釐清案情，將擴大追查其他涉案人身分，積極查緝到案，依法偵辦，並呼籲民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於不法分子都將積極查緝到案依法究辦，以維護市民安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播