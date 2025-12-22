2歲女童中指卡椅洞痛哭 消防救護「連人帶椅」送醫拆剪

女童右手中指塞入坐墊透氣孔洞，無法抽出。（圖由消防提供）

苗栗縣頭份市一名2歲女童跟長輩到社區發展協會活動，右手中指塞入折疊塑膠椅座墊的透氣孔，無法抽出。消防人員連人帶椅將女童送往醫院，再以破壞剪拆剪，助女童的手指脫離。

苗栗縣消防局於昨（21）日中午接獲報案，稱頭份市南田路有一名女童手指遭夾，請求消防救護，派遣頭份分隊人車前往。

消防人員抵達，現場為社區發展協會，一名2歲女童的右手中指，塞入折疊塑膠椅座墊的透氣孔，無法抽出，女童也因疼痛而嚎啕大哭。

救護人員與家屬溝通後決定先送醫院，同步派遣勤務車攜帶破壞器材前往協助，經消防人員利用破壞剪，小心翼翼地把座墊一塊塊拆剪後，助女童的手指順利抽離，女童手指紅腫，經治療後無大礙。

消防局提醒，若發生手指、肢體夾困情形，切勿因緊張而強行拉扯，以免造成二度傷害。正確作法應第一時間撥打119請求專業救援，由消防人員到場評估，視情況使用破壞器材脫困或立即送醫處置，確保患者安全並降低傷害風險。

消防人員連人帶椅將女童送醫，於醫院利用破壞剪，小心翼翼地把座墊一塊塊拆剪後，助女童的手指順利抽離。（圖由消防提供）

女童右手中指紅腫，經治療後無大礙。（圖由消防提供）

