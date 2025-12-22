大場面登場！九州博弈洗錢案 陳政谷、徐培菁、林明佐等35人出庭

台中地院審理九州集團博奕案，今天一口氣傳喚35人出庭，包括陳政谷（中）等被告都將出庭。（資料照）

台中地檢署偵辦九州集團博奕案，起訴總裁陳政谷涉洗錢438億元，包括前警政監林明佐，有最美女董座稱號的徐培菁等人都涉案，案件審理近1年仍在準備程序，因原受命法官傅可晴異動，由林申棟法官接手審理，合議庭今天將首度再開庭，預計一口氣傳喚陳政谷、林明佐等全部35名被告，連同辯護人等恐近百人到庭，上演大場面。

全案起於橋頭地檢署偵辦詐欺案，發現贓款流向台中市剛谷公司，協請中檢偵辦，台中地檢署偵辦發現，剛谷公司隸屬於九州集團，該集團用自己開發的第三方支付系統提供給博弈集團及詐欺集團洗錢，並查出時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，還和旗下幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林涉貪6000多萬元，台中地檢署去年8月偵結起訴陳政谷、林明佐等35人。

該案原由台中地院受命法官傅可晴承審，去年10月首度開庭，其間歷經多次準備程序，今年6月11日林明佐獲1500萬元交保，林明佐6月17日原羈押期滿可釋放，不過台中地院又裁定3.5億元交保，外加電子腳環監控但被陳拒絕，經提訊陳政谷後，合議庭因陳覓保無著，裁定陳配戴電子腳環後當庭釋放。

因此案牽涉被告多達35人，加上牽涉龐大金流，以及洗錢、組織、貪汙等複雜情節，審理具難度，又碰到原承審法官調走，台中地院以「內部分案規則」，由林申棟法官中籤接手審理。

承審法官已訂出庭期，將在今天上午、下午都召開準備程序庭，且將一口氣傳喚35名被告都出庭，包括陳政谷、林明佐、徐培菁等人都將出庭，加上辯護人將上演近百人上場的大場面。

