為了水桶反目！林男作勢砍鄰居判拘役 持續恐嚇改判3月徒刑

新竹縣2名5、60歲的林姓、楊姓男子，比鄰而居，林卻因不滿楊在屋前擺放水桶可能孳生病媒蚊，雙方爆發口角後，林男持鐮刀作勢揮砍楊男，新竹地院先簡易處刑林男應罰拘役50天，沒想到林男持續恐嚇楊男、反告楊男傷害等，檢方認為林男沒有悔意而上訴，院方認同，改判林男有期徒刑3月，一樣得易科罰金。

林男告訴法官，砲轟楊男平時行徑鴨霸，總是欺負左鄰右舍。他質疑楊男在住家門口放桶水可能孳生病媒蚊，雙方為此爆發口角，楊男還用三字經辱罵他，他氣不過就回家拿來鐮刀衝著楊男作勢揮砍。楊男心生畏懼當場撿地面上的木棍防衛，再逃去住處後方的廢棄豬舍躲藏，之後伺機奪下林男的鐮刀後報案提告。

林男說，他前述行為並無恐嚇楊男之意，是因父母被楊男「問候」了氣不過。他請大家將心比心，如果自己的父母這樣被人家辱罵，情何以堪？所以他也主張是自我防衛。

承審法官認為林男前述行為是出於氣憤，不算防衛，所以算是出於恐嚇楊男的意思，用簡易處刑，判處林男拘役50日，得易科罰金。

沒想到定罪後，林男今年1月中、6月初又持續對楊男有恐嚇行為、且反告楊男傷害，檢方認為林男並沒有息訟止紛或懺悔之意，所以上訴，新竹地院二審也認為，林男不以理性溝通解決問題，氣不過就持鐮刀衝向楊男作勢揮砍，其恐嚇行為情節和手段都難認為是輕微，既否認犯案又推卸責任，迄今沒跟楊男和解，所以最後改重判有期徒刑3月，仍得易科罰金。

