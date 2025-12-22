為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    跨年演唱會門票詐騙頻傳 台中警方統計Threads平台超越臉書

    2025/12/22 06:08 記者黃旭磊／台中報導
    台中警方呼籲粉絲注意演唱會門票詐騙，圖與新聞無關。（記者黃旭磊攝）

    2026台中最強跨年夜將於31日晚間，在水湳中央公園登場，金曲歌王蕭敬騰睽違5年首度返台唱跨年，台中警方統計，Threads平台發生低價演唱會門票、限時搶購誘騙年輕粉絲私下交易，已超越傳統Facebook一頁式網購詐騙，呼籲民眾避免與陌生人私約交易。

    台中最強跨年演唱會免費入場，另有天團在當晚售票演唱，台中市第四警分局說，年終耶誕、跨年多聚會，民眾上網購買交換禮物，詐騙集團趁勢操作「節慶優惠」、「限量倒數」等手段，特別是演唱會門票、明星周邊詐騙案例，11月單月即受理44件網購詐騙，較10月增加14件，成長幅度明顯，其中以Threads平台發生案件最多，共27件，占比高達64%。

    警方查出，詐騙集團以低於市價、限時搶購等話術，誘使年輕粉絲脫離平台私下交易，今年以來，網購詐騙案以20至29歲族群最多，特別是學生族群，已超越傳統Faceboo一頁式網購詐騙，受騙內容多為演唱會門票及明星周邊商品。

    台中第四警分局長蔡慶星說，民眾需牢記「太便宜，就是陷阱」、「客服叫你加LINE，一律是詐騙」等防詐口訣，賣方要求提供OTP（一次性交易密碼），或操作ATM，幾乎百分之百為詐騙，一旦發現異常，應立即停止交易，呼籲選擇具有第三方支付的正規平台交易。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    台中第四警分局長蔡慶星（右）說，網路低價演唱會門票、限時搶購幾乎都是假的。（讀者提供）

