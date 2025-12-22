賴清德下令加強反恐！石明謹籲先做好6件事 否則恐淪作秀演練

總統賴清德（中）20日前往警政署聽取北捷案報告後說，需讓警方快速打擊部隊發揮功能，並往反恐方向設置、訓練。（資料照）

19日北車、中山商圈發生震驚全國的隨機殺人案，總統賴清德指示強化反恐訓練。對此，警察出身的知名球評石明謹，21日透過社群給出「6點建議」，呼籲應該先把原本的事做好，不然最後可能變成只是「比聲音、比氣勢」的作秀演練。

石明謹21日晚間在臉書轉發賴清德指示強化反恐訓練的相關新聞，「建議可以先把原本的事做好。第一，先讓現在過多的無聊勤務減少，例如每天減少兩個無效交整崗，就可以多一條四小時巡邏線，不香嗎？整天去幫民眾買汽油，去水溝撿鑰匙，萬一同時間發生重大案件當然人不夠，然後一天到晚停休、管休、召回。第二，把常訓的時數跟內容補足，以綜藝逮捕術為基礎的人，整天在那邊比態度、比氣勢、比演技，也沒有安排足夠的訓練時間，半年練一次，練反恐訓練怎麼可能練得好，如果是特警單位，他們本來就有在練，根本沒差。」

請繼續往下閱讀...

「第三，不要拿訓練做評比，訓練是為了順利完成任務，並維護自身安全，不是拿來比賽的，員警訓練只有壓力，沒有動力，輸了被罵，贏了又怎樣？想比戰技的可以參加比賽，一般員警有沒有學到東西、建立普遍性的基礎能力才是重點。第四，人力永遠補不足，補足也永遠不够用，只要閒下來就是米蟲就是廢物，補新的人就多規劃新的勤務，而不是減輕原本的勤務壓力，不懂什麼叫休整、輪替、預備人力。」

「第五，提升見警率早就被許多研究證明是低效作為，因為犯罪者見到站一堆警察，不會降低犯罪率，只是改為去警察減少的地方犯罪，因為警力是固定的，如果捷運站加了一倍警力，你猜猜其他地方會如何？如果有加派十個人站在捷運站門口的人力，何不只加派兩人，其他的轉化成四組警網去巡邏？第六，單警服勤是台灣警察的常態，鐵路殺警案之後，有兩三個月改為雙警服勤，之後呢？又恢復單警服勤，碰到事情連自己都不見得安全，要如何保護人民，假設練了一堆反恐訓練，但你出門都是單警，身上還沒裝備，是要反什麼恐？」

石明謹最後直言，如果不解決上述問題，單純嘴上說加強反恐，「很大機會接下來各分局要辦反恐演練，每個員警半年去上一次課，然後每年評比一次，員警站一排做動作，比聲音、比氣勢，大吼一聲比劃兩下，扮演歹徒的就會滾地哀嚎，滾得厲害的得高分，然後前三名分局的承辦人記嘉獎，組長記小功，員警還是不知道自己在幹嘛。」

相關新聞請見：以北捷隨機襲擊事件為戒 總統：快打部隊往反恐設置、訓練

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法