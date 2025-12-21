張文同夥？「原計畫2小時大規模殺人」 台中網路留言男收押

台中一名張姓男子昨天上午在社群軟體Threads上留言「原計畫是5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件」等言論，台中地檢署認為恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌重大，向台中地院聲請羈押禁見獲准。（記者吳仁捷翻攝）

首次上稿 23:34

更新時間 23:49

台中一名張姓男子，昨天上午在社群軟體 Threads上留言「原計畫是5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件，不是快閃中山站站外~難怪同夥表示失敗」等言論，台中地檢署接獲檢舉，今天指揮員警拘提張男到案，並前往張男在台中清水的住處執行搜索，當場查扣手機等證物，今晚送往台中地檢複訊後，因認為涉嫌恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌重大，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署表示，接獲檢舉有民眾以暱稱「rleioutalf710902」，在社群軟體Threads留言「不一樣吧！原計畫板南站內，且在5點鐘開始，所以原計畫是5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件，不是快閃中山站站外，光煙霧彈在板南密閉空間，以及2小時的作案時間，死傷~哇塞~ 難怪同夥表示失敗」等恐嚇公眾安全言論。

因認為已嚴重危害社會大眾安全，台中地檢署立即指派黃鈺雯檢察官指揮新北市警局三峽分局及法務部調查局航業調查處，在今天上午10點20分，拘提張姓男子到案，並經張男同意，帶回台中市清水區住處執行搜索，當場查扣手機1支，進行數位鑑識及比對分析，釐清犯罪動機及犯罪情節。

張男今晚解送台中地檢署進行複訊，檢察官經綜合相關證人證述、美商Meta公司回覆資料及扣案手機等證據，認定張男涉犯刑法恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌重大，有事實足認為有勾串共犯、逃亡及反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大及確保後續偵查、審判程序進行，認有羈押之必要，訊後向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

作業員涉貼文「作案2小時」辯稱好玩 警逮捕送辦

