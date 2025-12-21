張文求學經歷遭起底 中壢過嶺國中籲勿貼標籤、二度傷害

同樣是張文母校的桃園市中壢區過嶺國中發新聞稿，期盼各界能以理性、同理與尊重的態度看待事件，讓司法回歸司法、教育回歸教育，共同守護校園與社會的心理安全。（本報合成照）

台北捷運19日發生連續攻擊造成4死11傷，包括27歲凶嫌張文犯案後自百貨公司墜樓不治。這兩天不少民眾在社群平台起底張文學經歷，繼他曾就讀桃園市永平工商、國立虎尾科技大學發表聲明，同樣也是張文母校的桃園市中壢區過嶺國中也發新聞稿強調，校方對於此事件所引發的社會關注深感遺憾，也理解社會對公共安全與教育責任的重視，期盼各界能以理性、同理與尊重的態度看待事件，讓司法回歸司法、教育回歸教育，共同守護校園與社會的心理安全。

過嶺國中學區涵蓋桃園市中壢、平鎮、楊梅、新屋和觀音5個行政區，於98學年設校招生。校方證實，校友張文於99學年入學，但102學年畢業離校後至今已逾12年，強調其畢業後的個人生涯發展與行為，已非學校所能介入或影響的範圍。

該校新聞稿指出，學生輔導資料保存年限自學生畢業或離校後保存10年，相關輔導資料保存至112學年，並已依規定完成銷毀，該校已無該生在學期間的任何輔導紀錄可供查詢，從教育與輔導專業立場，認為個人行為形成涉及多重及長期的因素，無法簡化歸因於單一階段或單一環境。回溯解讀其在校時期表現，不僅缺乏因果關聯性，更可能造成不當的標籤化與誤解。

新聞稿說，學校一向重視學生身心發展與輔導支持，持續致力於營造安全、關懷、接納的學習環境，對每一位學生，皆以陪伴、引導與預防為核心價值。在事件受到高度關注的同時，亦須顧及當事人、其家屬以及該校在校師生的心理感受與生活秩序，避免過度關注或不當揣測造成二度傷害。

新聞稿文末提出3點懇求，呼籲外界避免追溯、臆測或放大解讀其在學期間的學習或行為表現；勿打擾校內師生正常教學與輔導工作，維護校園安定；以及給予當事人及其家屬基本的尊重、隱私與修復空間。

