    社會

    王定宇：該被永遠記住的是余家昶 不是那個犯罪的惡人

    2025/12/22 00:25 即時新聞／綜合報導
    民眾獻花悼念勇士余家昶。（記者王藝菘攝）

    民眾獻花悼念勇士余家昶。（記者王藝菘攝）

    27歲通緝犯張文19日犯下震驚全國的隨機殺人案，首位被殺害的是57歲勇士余家昶，他不僅捨命攔阻張文，還破壞了張文一整箱汽油彈，阻止傷亡進一步擴大。民進黨立委王定宇21日直言，該被大家永遠記住的是余家昶，而不是那個犯罪的惡人，獲上萬人迴響！

    57歲余家昶平時住在桃園，他每天都會通勤來台北上班，上班地點在101大樓附近，從事金融相關工作。案發當天，他搭乘捷運紅線來到台北車站，打算轉乘台鐵回家，沒想到在北捷台北車站內巧遇到張文。張文當時在北車內丟擲煙霧彈、汽油彈製造混亂，余見到他的犯行，奮不顧身上前阻擋他點燃其他汽油彈，沒想到因此被張文揮刀攻擊而喪命。

    王定宇21日在臉書發文，「該被永遠記住的是他-余家昶！不是那個犯罪的惡人。 余家昶率先發現張文的犯行，更捨命攔阻、破壞了犯罪者張文一整箱的汽油彈，用自己的生命，阻止了更大的傷亡，是真正英雄！」

    貼文一出獲上萬人讚爆，「英雄正義永存，一路好走，往生極樂」、「祝福余英雄離苦得樂，一路好走」、「還好有余先生的義行，不然真的死傷慘重」、「該討論跟致敬的是那位英勇的余先生跟他的家人，感謝他的勇敢讓更多的家庭免於失去親人，謝謝他的家人，希望他們堅強」、「應該入忠烈祠」、「在事發地立碑永遠紀念」、「余家昶先生，謝謝您！永遠的英雄！」

    民眾獻花悼念北捷案過世者。（記者王藝菘攝）

    民眾獻花悼念北捷案過世者。（記者王藝菘攝）

