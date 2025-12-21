「雞雞對雞雞」女高中生童年被猥褻求助老師 揭露二伯、2名堂哥惡行

宜縣一名女高中生幼年遭3名親人強制猥褻，事隔多年揭開這段悲慘遭遇。（情境照）

宜蘭縣1名女高中生小美（化名）幼兒園中班到小學三年級期間，陸續遭二伯父、二伯父兒子及四伯父兒子強行撫摸下體，事隔多年後吐露被人「雞雞對雞雞」，揭開幼年遭親人強制猥褻悲慘遭遇。宜蘭地方法院審結，二伯父處有期徒刑4年，2名堂哥分別判刑3年6月。

小美出身宜蘭縣某個大家族，目前與父母住在老家，二伯父、四伯父等家族堂親搬到外地居住，逢年過節會返鄉團聚。3名被告犯案手法如出一轍，回到老家見無其他人在場，各自對年幼小美伸出狼爪，案發當時，小美年幼無知不敢反抗，卻在心中留下陰影，直到去年5月，就讀國三時發生心理問題，向學校輔導老師諮商求助，老師循線通報，二伯父及2名堂哥猥褻犯行才東窗事發。

宜蘭地院判決指出，3名被告犯案時間為2013到2018年間，二伯父在老家房間內，以摩擦下體、撫摸陰部共強制猥褻2次，二伯父兒子、四伯父兒子對小美強行撫摸外陰部各一次，但3人均否認犯行。

小美在宜蘭地院審理時證述明確，像是二伯父當年「雞雞對雞雞」，即對方用下體撞擊、摩擦她的下體等言語細節均能具體指述，且提及重要案情，情緒被誘發而失控哭泣，合議庭法官審酌相關事證，認定3名被告對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪。

宜蘭地院合議庭斥責被告為滿足性慾，違背小美意願而對其為猥褻行為，對當事人成長過程造成難以磨滅陰影，也使她的父母承受莫大精神傷害；其中二伯父犯2罪，判刑4年，2名堂哥各判3年6月。可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

