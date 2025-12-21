為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「雞雞對雞雞」女高中生童年被猥褻求助老師 揭露二伯、2名堂哥惡行

    2025/12/21 21:27 記者江志雄／宜蘭報導
    宜縣一名女高中生幼年遭3名親人強制猥褻，事隔多年揭開這段悲慘遭遇。（情境照）

    宜縣一名女高中生幼年遭3名親人強制猥褻，事隔多年揭開這段悲慘遭遇。（情境照）

    宜蘭縣1名女高中生小美（化名）幼兒園中班到小學三年級期間，陸續遭二伯父、二伯父兒子及四伯父兒子強行撫摸下體，事隔多年後吐露被人「雞雞對雞雞」，揭開幼年遭親人強制猥褻悲慘遭遇。宜蘭地方法院審結，二伯父處有期徒刑4年，2名堂哥分別判刑3年6月。

    小美出身宜蘭縣某個大家族，目前與父母住在老家，二伯父、四伯父等家族堂親搬到外地居住，逢年過節會返鄉團聚。3名被告犯案手法如出一轍，回到老家見無其他人在場，各自對年幼小美伸出狼爪，案發當時，小美年幼無知不敢反抗，卻在心中留下陰影，直到去年5月，就讀國三時發生心理問題，向學校輔導老師諮商求助，老師循線通報，二伯父及2名堂哥猥褻犯行才東窗事發。

    宜蘭地院判決指出，3名被告犯案時間為2013到2018年間，二伯父在老家房間內，以摩擦下體、撫摸陰部共強制猥褻2次，二伯父兒子、四伯父兒子對小美強行撫摸外陰部各一次，但3人均否認犯行。

    小美在宜蘭地院審理時證述明確，像是二伯父當年「雞雞對雞雞」，即對方用下體撞擊、摩擦她的下體等言語細節均能具體指述，且提及重要案情，情緒被誘發而失控哭泣，合議庭法官審酌相關事證，認定3名被告對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪。

    宜蘭地院合議庭斥責被告為滿足性慾，違背小美意願而對其為猥褻行為，對當事人成長過程造成難以磨滅陰影，也使她的父母承受莫大精神傷害；其中二伯父犯2罪，判刑4年，2名堂哥各判3年6月。可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播