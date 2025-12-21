為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    2少女坪林出遊騎單車 下坡路面濕滑撞出護欄受傷送醫

    2025/12/21 20:55 記者陸運鋒／新北報導
    2名少女騎腳踏車時不慎撞上護欄跌落4米邊坡，警消獲報趕抵現場，將其中1名少女救起，另名少女則自行爬上邊坡。（記者陸運鋒翻攝）

    2名少女今天下午與家人到新北市坪林區遊玩，騎腳踏車行經金瓜寮產業道路時，疑因天雨路面濕滑，導致在下坡處撞上護欄後摔落4公尺邊坡，警消獲報趕抵，隨即將其中1名少女救起，另名少女則自行爬上山坡，2人全身多處擦挫傷送往醫院治療，所幸沒有生命危險。

    新店警分局調查，受傷的13歲及14歲少女，由家人報名跟團至坪林區出遊，今天下午1時許，一行人騎著單車於金瓜寮產業道路往北宜公路方向，2名少女途中疑因雨路面濕滑，導致下坡路段煞車失靈，不慎撞上護欄後跌落4公尺深邊坡，眾人見狀連忙打119報案。

    據知，警消出動各式救災救護車6輛、消防人員11名到場後，2名少女意識清楚、無生命危險，但肢體受有多處擦挫傷，其中一人由警消救出、另一名少女則自行爬出，隨後由救護人員送往台北市立萬芳醫院治療，幸無生命危險。

    警方指出，事故發生後於現場進行管制交通，並依規定製作現場資料，將進一步釐清事發原因。

