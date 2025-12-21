張文警局周邊縱火、砍人 簡舒培：挑釁公權力還是測警察反應

北捷連續攻擊犯張文下午3點多就在林森北路、長安東路等地縱火，直至傍晚6點37分持刀攻擊民眾，犯案地點還在分局、派出所周邊，台北市議員簡舒培質疑「是為了挑釁公權力？還是想測試警察的反應？」（資料照）

通緝犯張文19日在捷運台北車站、中山站無差別攻擊造成傷亡，就調查結果發現，張文下午3點多就在林森北路、長安東路等地縱火，直至傍晚6點37分持刀攻擊民眾，犯案地點還在分局、派出所周邊，台北市議員簡舒培質疑「是為了挑釁公權力？還是想測試警察的反應？」更質疑「北市警網到底出了什麼問題？」除了釐清案情，她認為，更必須檢討台北市警網在過程中的缺失，迅速把漏洞補起來。

簡舒培指出，連續縱火後還能犯案，北車到中山暢通無阻，嫌犯在分局周邊屢次犯案卻抓不到人，北市警網到底出了什麼問題？根據目前調查結果，嫌犯犯案當天下午3點多，陸續在林森北路、長安東路等地縱火；5點左右在租屋處縱火；5點23分在捷運北車M8-M7沿線投擲煙霧彈、持刀傷人，接著到南京西路的旅館更換衣物，接著前往中山站；下午6點37分，在中山商圈再度投擲煙霧彈、持刀攻擊民眾。

請繼續往下閱讀...

簡舒培表示，從整個犯案軌跡來看，嫌犯縱火燒車到犯下隨機攻擊的地點，都在警察局周邊，到底是為了挑釁公權力？還是想測試警察的反應？她認為，當嫌犯下午3點多連續縱火燒車時，就應該有民眾通報，警方有沒有掌握資料？接連發生3起縱火燒車事件，警方真的完全沒察覺有異？是真的嫌犯太狡猾讓警察抓不到人，還是警方心態鬆懈了？

其次，嫌犯在台北車站捷運通道犯案後，走到中山商圈至少要10幾、20分鐘，警網竟然都沒有掌握；若說縱火燒車只是造成財損，所以沒有第一時間積極追查，但在台北車站已經造成流血事件，難道還放任持有危險物品的嫌犯，在台北市的精華地段趴趴走？

簡舒培認為，整起事件中，顯示北市警察局的快打部隊完全失靈，她要求除了釐清案情、持續給予傷亡者協助與照顧之外，台北市長蔣萬安必須檢討台北市警網在過程中的缺失，迅速把漏洞補起來，才能讓市民的生命財產安全有所保障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法