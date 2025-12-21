為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    怎麼開的？北市休旅車跌落市民大道人行道 壓毀5機車畫面曝光

    2025/12/21 20:06 記者姚岳宏／台北報導
    北市休旅車不慎跌落市民大道人行道，壓垮5輛機車。（記者姚岳宏翻攝）

    北市休旅車不慎跌落市民大道人行道，壓垮5輛機車。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市傍晚發生離奇車禍，68歲林姓男子駕駛LEXUS休旅車從八德路巷內要右轉市民大道時，因轉頭查看同向車流，未注意路面與人行道有高低差，車又繼續往右滑行，竟撞及欄杆後，整輛車跌入人行道，車底壓毀5輛機車及1部腳踏車，車輛冒白煙、未起火，幸無人受傷；離奇車禍畫面也曝光。

    警方到場替林男酒測，酒測值為零。警方通知受損的機車、腳踏車車主到場，車主們看到愛車被整個壓在下面都傻眼，直說實在太誇張；林男不斷向他們道歉，表示是自己一時疏忽，願意負全部賠償責任。

    轄區松山分局交通分隊指出，駕駛休旅車的林男下午4時52分沿八德路三段158巷，北向南行駛欲右轉市民大道，因專注查看市民大道東往西車流，未注意路面與人行道高低差，右轉時右前車頭先撞及欄杆，車輛再跌入人行道，車底壓毀5輛機車及1部腳踏車而肇事，車輛冒白煙、未起火，無人受傷。

    而肇事休旅車左、右前車頭、底盤損壞，5輛機車及1部腳踏車均遭自小客車底盤壓損；警方提醒，開車要注意四周路況，對不熟的路面要特別小心，以免造成意外發生。

    68歲林姓男子駕駛LEXUS休旅車從八德路巷內要右轉市民大道時，未注意路面與人行道有高低差，車又繼續往右滑行，竟撞及欄杆後，整輛車跌入人行道。（記者姚岳宏翻攝）

    68歲林姓男子駕駛LEXUS休旅車從八德路巷內要右轉市民大道時，未注意路面與人行道有高低差，車又繼續往右滑行，竟撞及欄杆後，整輛車跌入人行道。（記者姚岳宏翻攝）

    肇事休旅車左、右前車頭、底盤損壞，5輛機車及1部腳踏車均遭自小客車底盤壓損。（記者姚岳宏翻攝）

    肇事休旅車左、右前車頭、底盤損壞，5輛機車及1部腳踏車均遭自小客車底盤壓損。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播