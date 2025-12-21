怎麼開的？北市休旅車跌落市民大道人行道 壓毀5機車畫面曝光

北市休旅車不慎跌落市民大道人行道，壓垮5輛機車。（記者姚岳宏翻攝）

台北市傍晚發生離奇車禍，68歲林姓男子駕駛LEXUS休旅車從八德路巷內要右轉市民大道時，因轉頭查看同向車流，未注意路面與人行道有高低差，車又繼續往右滑行，竟撞及欄杆後，整輛車跌入人行道，車底壓毀5輛機車及1部腳踏車，車輛冒白煙、未起火，幸無人受傷；離奇車禍畫面也曝光。

警方到場替林男酒測，酒測值為零。警方通知受損的機車、腳踏車車主到場，車主們看到愛車被整個壓在下面都傻眼，直說實在太誇張；林男不斷向他們道歉，表示是自己一時疏忽，願意負全部賠償責任。

轄區松山分局交通分隊指出，駕駛休旅車的林男下午4時52分沿八德路三段158巷，北向南行駛欲右轉市民大道，因專注查看市民大道東往西車流，未注意路面與人行道高低差，右轉時右前車頭先撞及欄杆，車輛再跌入人行道，車底壓毀5輛機車及1部腳踏車而肇事，車輛冒白煙、未起火，無人受傷。

而肇事休旅車左、右前車頭、底盤損壞，5輛機車及1部腳踏車均遭自小客車底盤壓損；警方提醒，開車要注意四周路況，對不熟的路面要特別小心，以免造成意外發生。

68歲林姓男子駕駛LEXUS休旅車從八德路巷內要右轉市民大道時，未注意路面與人行道有高低差，車又繼續往右滑行，竟撞及欄杆後，整輛車跌入人行道。（記者姚岳宏翻攝）

肇事休旅車左、右前車頭、底盤損壞，5輛機車及1部腳踏車均遭自小客車底盤壓損。（記者姚岳宏翻攝）

