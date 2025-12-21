隨宗教團體赴美宣慰僑胞 師姐桃機隨口稱行李「有炸彈」被起訴

徐姓女子在桃園國際機場第二航廈辦理登機時，隨口稱行李有炸彈被移送法辦，桃園地檢署將她依違反民用航空法起訴。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照，桃園機場公司提供）

一名徐姓女子今年7月10日跟隨宗教團體準備前往美國宣慰僑胞，在桃園國際機場第二航廈辦理登機時，地勤人員依例詢問行李是否有違禁品，徐女卻隨口回稱：「有啊，有炸彈！」驚動航警到場進行安檢雖虛驚一場，然而徐女一時嘴快已然觸法被移送法辦，桃園地檢署近日偵結、將她依違反民用航空法起訴。

起訴指出，64歲徐女原定7月10日上午搭乘長榮航空BR-008班機前往美國舊金山，當日上午8點20分在桃園機場第二航廈長榮航櫃台辦理報到與行李託運作業時，楊姓地勤人員依作業規定對她詢問「託運行李內是否有鋰電池、行動電源、打火機之類的物品」，不料，徐女卻脫口而出回稱：「有啊，有炸彈！」地勤人員不敢大意，當下通報航警到場，將她與行李帶回航警局處理，訊後移送桃檢偵辦，赴美之旅泡湯。

請繼續往下閱讀...

檢方調查認為，徐女明知行李內沒有炸彈，卻散布足以造成恐慌的不實訊息，嚴重危害飛航安全，已涉及民用航空法第105條第1項後段的散布危害飛航安全不實訊息罪嫌，近日偵結將她起訴。

檢方表示，在機場絕不能說的敏感字眼包括「炸彈」、「劫機（hijack）」或宣稱持有槍彈、刀械等危險物品，一旦觸及規定，航空公司必須通報航警處理，航警必要時須對該航班行李進行全面安檢，行為人則依違反民用航空法送辦，事關飛安，一點玩笑都開不得。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法