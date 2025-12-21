釋憲後辱罵定罪探討2-2》男罵清潔隊員改判無罪 法院保障言論自由

嘉義市男子辱罵清潔員被告侮辱，一審判拘、二審逆轉無罪。示意圖，與新聞事件無關。（記者林宜樟攝）

嘉義市環保局葉姓清潔人員今年4月駕駛垃圾車時，因勸導民眾注意安全，遭龔姓市民辱罵三字經、試圖開車門，嘉義地方法院簡易判決依妨害公務等罪判龔男拘役40日；他上訴後地院二審認定其行為「未明顯干擾公務」，言論屬「情緒抒發」，未對公務員名譽造成重大損害，「大翻轉」改判無罪。凸顯在「公然侮辱罪釋憲案」後，法院處理相關案件時已逐漸採提高保障言論自由的看法。

葉員駕駛垃圾車見龔男站在轉角處恐有危險，勸導「那邊不要站人，這樣很危險」，龔男回嗆「你就轉過去就好了，你什麼要講這麼多」，辱罵「哩係勒靠北」、「幹」，伸手欲開駕駛座車門，葉員隨即報警。簡判時法官認定龔男髒話辱罵及開車門行為屬於侮辱、有妨害公務意圖，依公然侮辱、妨害公務等罪判龔男拘役，得易科罰金。

龔男上訴，坦承有罵人及試圖開車門，但辯稱是「情緒受影響下意識講出的話」、「無意識的動作」，否認有侮辱和妨害公務犯意。

二審法官認為，此案公務執行未受中斷或影響，難認達「強暴或脅迫」，妨害公務罪是要明顯干擾公務員執行公務。而言論自由獲憲法保障，侮辱性言論可能兼有抒發情感或表達個人價值立場的功能，不應僅因使用髒話、用語負面或粗鄙，就認定構成公然侮辱罪，否則可能淪為「髒話罪」。

法官認為，龔男罵髒話屬於情緒反應，不足以對葉員真實社會名譽產生重大且明顯的損害，改判無罪；葉員表示尊重判決，提告已達到提醒民眾注意安全與尊重公務執行的警示效果，不再上訴。

律師嚴奇均分析，改判無罪關鍵在於法官對於施暴程度的認定及是否有針對名譽恣意攻擊的犯意，法官認為龔男僅伸手欲開車門一次，不足以影響公務執行；辱罵雖讓葉員心生不悅，但雙方爭執在先，龔男因情緒反應口出不適當言語，不具侮辱公務員犯意。近年來院檢對言論自由採較高程度保障，若辱罵內容是個人情緒表達、抒發情感，行為人能提出合理解釋，獲不起訴或無罪認定可能性高。

