    首頁 > 社會

    釋憲後辱罵定罪探討2-1》罵人也有「價目表」？公然侮辱門檻提高

    2025/12/21 20:01 記者林宜樟／嘉義專題報導
    網路流傳的「罵人價目表」。（資料照）

    網路流傳的「罵人價目表」。（資料照）

    網路流傳「罵人價目表」，國罵台語三字經「X你娘」判賠8萬元；不過，去年「公然侮辱罪釋憲案」出爐後，適用範圍進行限縮，法官定罪愈趨嚴謹，嘉義最近就有2起國罵「X你娘」案件審結，判決大相逕庭，因不同情境或語言脈絡，出現「無罪」與「罰金6000元」的結果。

    這份罵人價目表被網友戲稱「罵人前的價格指南」，罰款最高為「特殊性關係100萬元」，「人渣公務員30萬元」、「死番仔10萬元」、「X你娘8萬元」、「賤貨3000元」等，最低為「更年期到了2000元」。

    嘉義地院今年10月判處罵友人「X你娘」的高姓男子無罪，認為高男與友人因孩童問題起爭執時，情緒激動惡言脫口而出，雙方是私人恩怨，高男口出「X你娘」，凸顯自身品格低劣，難認對被害人真實社會名譽產生明顯與重大損害，不成立公然侮辱罪。

    另起案件則是廖姓男子因臨時停車被舉發，他飆罵舉發人「X你娘」，法官認為廖男在工作場所前、不特定人可共見共聞下，辱罵穿制服的舉發人，足以減損對方聲譽，簡易判決罰金6000元。

    同樣飆髒話，有人無罪、有人有罪。律師張道周說，實務上法院對於公然侮辱案件，大多會以新出爐「公然侮辱罪釋憲案」意旨來審理，門檻有明顯提高；要構成公然侮辱罪，要通過辱罵的脈絡（是否惡意羞辱）、辱罵的強度（內容、頻率是否達到一般人難以認受）、人格尊嚴貶損的嚴重程度（貶損名譽所侵擾被害人社會生活的程度是否嚴重）等情形進行審理。

    律師嚴奇均說，諸多判例顯示，法院判斷公然侮辱罪時，不只以「髒話」為唯一標準，而是整體觀察表意脈絡、前因後果是否對他人的社會名譽造成實質損害，以避免言論自由遭到不當限制。

