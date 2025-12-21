為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北捷攻擊案市府螺絲鬆？吳怡農緩頰：現在檢討有點早

    2025/12/21 18:05 記者陳昀／台北報導
    有意角逐台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農表示，針對北捷連環攻擊案，現在去檢討市府、警方有一點早，外界還不了解事情的全貌。（記者陳昀攝）

    有意角逐台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農表示，針對北捷連環攻擊案，現在去檢討市府、警方有一點早，外界還不了解事情的全貌。（記者陳昀攝）

    北捷連續攻擊案造成4死11傷，張嫌從縱火到隨機殺人間隔3小時，外界質疑北市府螺絲鬆掉；對此，有意角逐台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農今受訪表示，這麼快去檢討市府、警方有一點早，外界還不了解事情的全貌，但大家可以一起討論，官方應變體系可以怎麼做得更完善。

    吳怡農下午出席Kolas新書簽書會後受訪，被問到外界質疑北市府在此案螺絲鬆掉時回應，現在這麼快去檢討市府、警方的作為有一點早，因為外界還不了解整件事件的全貌。

    吳怡農說，不過，從縱火到第一次攻擊、第二次攻擊，大家可以討論，官方的緊急應變體系可以怎麼做得更好、更完善，示警社會大眾嫌犯在周遭互動，是政府向社會大眾傳播訊息很重要的能力。

    吳怡農強調，針對這起個案，他現在如果做太多評論恐怕不是很負責任；但他提醒，民眾要有警覺心和安全意識，官方進行緊急應變時，公眾安全的資訊要更快、更即時地傳達給民眾。

    吳怡農指出，這件事也提醒大家，在公共場合偶爾放下手機，了解、觀察周遭，如果注意到任何異常馬上通報，可以跟站長講、跟店員講、跟員警講，很多幸運都是因為有人第一時間通報，而避免更大、更嚴重的後果。

    吳怡農說，如果事情不幸發生了，大家還是要安全第一、保護自己為優先，多數人不是專業人員、沒有防護裝備，也沒有武力或工具制止攻擊者，所以第一時間請離開現場，不要留下來拍照打卡，不要圍觀，另一方面也是不要影響員警的任務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播