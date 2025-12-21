為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    超驚險！中油司機忘拉手煞車 油罐車衝車道撞牆車頭毀

    2025/12/21 17:44 記者陳建志／台中報導
    中油一輛油罐車，前天到龍井一間加油站進行卸油作業，疑因司機未拉手煞車衝進車道。（記者陳建志翻攝）

    中油一輛油罐車，前天到龍井一間加油站進行卸油作業，疑因司機未拉手煞車衝進車道。（記者陳建志翻攝）

    中油一輛油罐車前天在台中龍井區向上路一間加油站進行卸油作業時，游姓司機（57歲）疑似忘記拉手煞車，作業結束後取下輪檔欲駕車離去，因該處剛好是下坡路段，沒想到整輛油罐車衝向車道，游男想追車還摔倒受傷，油罐車最後撞上安全島、人行道牆面才停止，將車輪都撞斷，所幸沒有人員傷亡，詳細肇事原因警方將進一步調查釐清。

    這起事故發生在19日上午11點54分，當時游姓司機駕駛油罐車抵達龍井區向上路六段一間加油站洩油，洩油作業結束後，游男取下輪檔欲駕車離去，不料一取下輪檔，疑因未拉手煞車，車輛即朝道路滑動，先是撞擊中央分隔島至對向車道，再撞擊人行道旁的牆面，而後反彈回向上路六段停下來，不但車頭撞壞，車輪更是整個撞斷，所幸未波及其他人車。

    烏日分局獲報後，立即派員啟動交通管制並通報拖吊車到場，將肇事的油罐車拖離現場，並完成路面油污清理，恢復全線交通順暢，事故現場並依交通事故處理程序調查處理。

    警方初步調查，發現游男疑似忘記拉手煞車，才釀成這起事故，詳細肇事原因將進一步釐清。

    油罐車先是撞擊中央分隔島至對向車道，再撞擊人行道旁的牆面，而後反彈回向上路六段停下來，不但車頭撞壞，車輪更是整個撞斷。（記者陳建志翻攝）

    油罐車先是撞擊中央分隔島至對向車道，再撞擊人行道旁的牆面，而後反彈回向上路六段停下來，不但車頭撞壞，車輪更是整個撞斷。（記者陳建志翻攝）

