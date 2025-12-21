高雄機場53年首例！外籍毒犯衝破管制區 航廈內外逃竄影像曝光

一名外國籍男子搭機到高雄國際機場入境通關時，海關透過X光機發現他的託運行李可疑，他趁言語不通難以溝通之際，拔腿衝出管制區。（記者洪定宏翻攝）

今天上午約11點18分，一名外國籍男子搭機到高雄國際機場入境通關時，海關透過X光機發現他的託運行李可疑，等他提領並準備通關之際，要求到檢查檯複查行李，但該男子百般推託不願配合，趁言語不通難以溝通之際，拔腿衝出管制區，被警方逮捕並查獲愷他命等毒品。這也是高雄機場1972年開辦國際線業務以來，首次發生毒犯衝出管制區案例。

航警局高雄分局表示，管制哨見狀即上前攔阻，並通報線上警力追緝，嫌犯從國際線入境航廈往停車場方向奔跑，在停車場環場道路將他圍捕到案、移送法辦。

從監視器影像可見，穿黑衣黑褲、帶後背包的毒犯衝出管制門後，往左側奔跑出航廈，2名航警及海關追逐，後續則是毒犯被捕押回管制區。不過，航警以偵查不公開為由，拒絕說明嫌犯的國籍、搭乘航班、毒品種類及數量。

外籍嫌犯（右2）從國際線入境航廈往停車場方向奔跑，警方在停車場環場道路將他圍捕到案、移送法辦。（記者洪定宏翻攝）

