    冬至撞天赦日會「發」？花壇疑宮廟活動引發火警 消防局調查

    2025/12/21 17:12 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣花壇鄉鐵皮工廠空地廢棄物火警，濃煙狂飆連台中都看得到。（民眾提供）

    彰化縣花壇鄉鐵皮工廠空地廢棄物火警，濃煙狂飆連台中都看得到。（民眾提供）

    這也與80年一遇「冬至撞天赦日」有關？彰化縣花壇鄉今天（21日）傳出廢棄物火災，因燃燒泡棉、辦桌桌椅等易燃物，濃煙狂飆連台中都看得到，火勢迅速撲滅，沒有人員傷亡，將進行火場調查，不排除廟會燃放煙火因素，但宮廟人員否認與煙火有關，強調可能是燒金紙的火花飛過去造成。

    彰化縣第一消防大隊表示，這起火災發生在今天下午將近2點，地點在彰員路二段，派出消防車6輛、救護車1輛、消防人員14人前往搶救，燃燒地點在鐵皮工廠的戶外空間，現場堆放泡棉與棧板，旁邊空地則是廟會辦桌，大批辦桌椅子與桌子也被燒毀。

    第一大隊指出，這起火災很快就獲得控制與撲滅，所幸沒有延燒到鐵皮工廠。由於宮廟就在空地辦活動，將進行火災調查，不排除與今天廟會活動有關，將釐清是否有施放煙火情事。

    宮廟人員說，懷疑是燒金紙的火花飛過去，今天因為風大，加上旁邊又有泡棉等易燃物，才會燒起來，要用水撲滅已來不及，還好當時餐宴結束，餐會人員都已離開，沒有人員傷亡。

    而這間宮廟今天的廟會活動，就是配合80年一遇「冬至撞天赦日」，選在最強的開運日辦理福德正神謁祖過爐大典。

    彰化縣花壇鄉傳出火災，宮廟在空地搭棚辦餐會也被燒個精光。（民眾提供）

    彰化縣花壇鄉傳出火災，宮廟在空地搭棚辦餐會也被燒個精光。（民眾提供）

    宮廟在空地搭棚辦餐會，桌椅都燒毀。（民眾提供）

    宮廟在空地搭棚辦餐會，桌椅都燒毀。（民眾提供）

    彰化縣花壇鄉火災現場有泡棉與棧板等易燃物。（民眾提供）

    彰化縣花壇鄉火災現場有泡棉與棧板等易燃物。（民眾提供）

