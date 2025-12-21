為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    遇到隨機攻擊怎麼辦？ 黑熊學院、沈伯洋教自保重點

    2025/12/21 16:29 即時新聞／綜合報導
    北捷隨機砍人案，黑熊學院、立委沈伯洋分享自保重點。（圖擷自黑熊學院Threads）

    北捷隨機砍人案，黑熊學院、立委沈伯洋分享自保重點。（圖擷自黑熊學院Threads）

    台北車站、中山捷運站外19日發生隨機砍人案，引發民眾危機意識，黑熊學院、立委沈伯洋對此在Threads分享自保重點，吸引數萬人按讚。

    黑熊學院Threads表示，遇到危險時可謹記「逃躲打」原則，「逃」指的是離攻擊者越遠越好，保持安靜、低調離開現場；「躲」則是躲進攻擊者看不到、進不去的地方；「打」所做出的反擊是為了平安離開，不是拼個你死我活，民眾可盡自己和周圍路人能力所及範圍，給予具侵略性的反擊。

    黑熊學院也建議大家的日常隨身攜帶物品（Every Day Carry），可以常備「哨子」與「防身噴霧」，其中哨子是為了讓周圍的人一起提高警覺，可以提醒更多人立刻離開；防身噴霧則是自我保護的最後一步，若退無可退時至少不必再尋找防身工具。

    有民眾好奇除了哨子、防身噴霧之外，一般小老百姓還可以做些什麼來提高安全，沈伯洋則回應可以帶著「止血帶」，並且每隔1、2個星期就練習。

    沈伯洋說，民眾在遇到狀況的時候記得以自保為優先，要能判斷危機狀況，這樣才可以確實幫助傷者。另外，現場指揮時記得要做出確實指令，比如要求「穿黑色外套戴眼鏡的男士，幫忙打119！」，並且在事後不要散播未經證實的訊息。

