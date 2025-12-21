為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中山站百貨市集「人潮腰斬」 攤商憶攻擊當天：以為有人玩遊戲

    2025/12/21 15:52 記者董冠怡／台北報導
    誠品南西門口擺放大量花束。（記者董冠怡攝）

    誠品南西門口擺放大量花束。（記者董冠怡攝）

    捷運中山站的誠品南西百貨，19日被捲入隨機砍人事件，昨天暫停營業1天，今天恢復正常營業，大量花束在門口附近、沿著電線桿圍成密集的圓圈，還有1顆隨風飄揚的藍色氣球，上頭寫著「願逝者安息、願傷者早日康復」，不時可見路過民眾手持花束，往花束集中地走去、蹲下，謹慎擺放花束緬懷後快步離去。

    走進誠品南西百貨，中午過後人潮仍較少，但是店員依然面帶微笑熱情招呼接待，逛街民眾邊走邊看，或是專心靠櫃試用、挑選商品及禮物，氣氛祥和，難以跟2天前的悲劇聯想在一起，也凸顯大家雖然心有餘悸，依然努力嘗試讓生活回到常軌。

    進一步詢問店員事發當天情形，對方雖然保持微笑耐心聆聽，但是表情略顯尷尬，婉轉表達不願受訪，並說未被下封口令，只是公司交代希望不要多談。

    百貨外頭的市集攤商，倒是侃侃而談，憶述當晚有營業，突然看到很多人跑出來，逛街民眾一時搞不清楚狀況，還以為是有人在玩遊戲，應是下意識認為台北怎麼可能發生這種恐怖事件，接著就聽到大喊隨機殺人，大家趕緊往反方向跑，攤子都來不及收，一度嚇到腿軟，後來得知嫌犯落網才放心，昨天跟今天都有營業，不過人潮跟之前相比，明顯「腰斬」。

    誠品南西百貨店員熱情接待，民眾仔細挑選商品，大家努力讓生活回到常軌。（記者董冠怡攝）

    誠品南西百貨店員熱情接待，民眾仔細挑選商品，大家努力讓生活回到常軌。（記者董冠怡攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播