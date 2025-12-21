為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    IG限動「中山砍人不揪」新莊警1小時確認輔大生貼文通知到案

    2025/12/21 15:31 記者吳仁捷／新北報導
    1名男子在北捷連續攻擊當天，竟在IG上PO文「中山砍人不揪」，引起民眾恐慌，事後警方查出是輔大學生，通知到案函送，要求家長約制。（警方提供）

    1名男子在北捷連續攻擊當天，竟在IG上PO文「中山砍人不揪」，引起民眾恐慌，事後警方查出是輔大學生，通知到案函送，要求家長約制。（警方提供）

    北捷連環攻擊後，新北市警新莊分局接獲民眾報案，指稱社群軟體Instagram限時動態中發現疑「中山砍人不揪」，恐引發社會不安，新莊警方獲報成立專案小組調查，經分析比對相關資料，短短不到1小時即確認貼文者為19歲輔大彭姓學生，隨即通知彭嫌，由家長陪同彭嫌到分局到案說明；經請示新北地檢署檢察官，詢後認涉犯恐嚇公眾罪嫌，函送新北地檢署偵辦，約制北捷連環攻擊後影響公眾安全歪風。

    新莊分局同步通報彭嫌現住地轄區分局及就讀學校，協助加強後續關懷與預防作為，彭嫌除自行下架該則限時動態，也在社群平台發文致歉。

    據了解，彭姓男大生於案發當天19日晚上7時得知北捷連環攻擊，隨即發文「中山砍人不揪」，民眾20日上午9時發現報案，警方獲報當天中午12時獲報，隨即清查網路，通知彭嫌及家長到案。

    新莊警分局呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發恐慌言論，即使非出於實際犯意，仍可能觸犯刑責，警方提醒，民眾若發現可疑或不當網路言論，請即時向警方通報，共同維護公共安全與網路秩序。

    新莊分局同步通報彭嫌現住地轄區分局及就讀學校，協助加強後續關懷與預防作為，彭嫌除自行下架該則限時動態，也在社群平台發文致歉。（警方提供）

    新莊分局同步通報彭嫌現住地轄區分局及就讀學校，協助加強後續關懷與預防作為，彭嫌除自行下架該則限時動態，也在社群平台發文致歉。（警方提供）

    新莊警方獲報成立專案小組調查，經分析比對相關資料，短短不到1小時即確認貼文者為19歲輔大彭姓學生，隨即通知彭嫌，由家長陪同彭嫌到分局到案說明。圖為彭嫌道歉文。（警方提供）

    新莊警方獲報成立專案小組調查，經分析比對相關資料，短短不到1小時即確認貼文者為19歲輔大彭姓學生，隨即通知彭嫌，由家長陪同彭嫌到分局到案說明。圖為彭嫌道歉文。（警方提供）

