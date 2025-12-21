為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    花蓮紅牌重機撞上左轉車 騎士送醫傷重不治

    2025/12/21 14:26 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮193縣道、南濱路與和平路口今天上午9點46分發生一起死亡車禍，29歲徐姓男子騎乘大型重型機車與左轉汽車擦撞造成頭部重創送醫不治。（民眾提供）

    花蓮193縣道、南濱路與和平路口今天上午9點46分發生一起死亡車禍，29歲徐姓男子騎乘大型重型機車，在花蓮市南濱路、和平路口，疑似車速過快，來不及在紅燈轉換時即時煞車，撞上左轉汽車，人噴飛落地頭部重創，送醫後傷重不治，詳細的肇事責任還要由花蓮警方進一步釐清。

    初步了解，29歲徐姓男子騎kawasaki ZR1000紅牌重機車，從花蓮市南濱路由北往南行駛，在靠近和平路口時，疑似車速過快，來不及在轉換紅燈後煞車停下，撞上對向車道正在依左轉號誌綠燈左轉，51歲林姓男子駕駛的Toyota銀色汽車，強大的撞擊力造成機車騎士噴飛約5公尺外，重摔落地當場失去生命跡象，送醫後約在11點左右宣告不治。

    警方初步調查，雙方都持有合格駕照、沒有酒駕，研判是重機車速過快，遇到紅綠燈號轉換為紅燈後，煞車不及撞上對向依左轉保護燈號左轉的汽車，詳細詳細車禍原因及肇事責任還有待警方進一步釐清。警方呼籲，用路人通過路口時應減速慢行，並注意車前狀態及號誌，以利突發狀況能隨時應變及採取反應措施。

