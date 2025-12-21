為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北捷連續攻擊》張文犯案動機成謎 警方現設法釐清3大疑點

    2025/12/21 14:08 記者王冠仁／台北報導
    張文犯案前曾在租屋處縱火、燒毀自己的筆電。（記者王冠仁翻攝）

    張文犯案前曾在租屋處縱火、燒毀自己的筆電。（記者王冠仁翻攝）

    台北市警方偵辦張文隨機殺人案，由於張文沒有留下遺書或隻字片語，動機成謎。此外，張文在犯案當天，先是在公園路租屋處燒毀自己的筆記型電腦，警方是透過破解其雲端內容才發現他的犯行就是想模仿同樣犯下隨機殺人案的鄭捷。警方目前雖然仍無法得知張文犯案的確切動機，但是近期將會集中追查3大疑點，包含筆電內容、金流與裝備來源，設法窺探案情全貌。

    警方說，張文在19日跑到台北捷運台北車站M8丟擲煙霧彈、隨機攻擊路人前，曾經在公園路租屋處內燒毀自己的筆記型電腦。目前這台被燒毀的筆電，已經送交給刑事局設法還原，這台筆電的螢幕與主機板雖然被燒毀，但硬碟運轉正常，不過硬碟設有加密保護，警方目前已經拆下硬碟設法破解。

    張文經濟狀況也是警方追查重點。張文被軍方勒退後，只曾當過1年的保全員，自去年6月後就沒任何薪資申報紀錄；再加上警方沒有查到他有信用卡、手機或錢包，但是他購買相關裝備、租房等開銷都可能需要使用信用卡或匯款。警方目前已經發函給金融機構，待金融機構在明天上班日後，能夠協助調閱出張文的相關金流紀錄。

    此外，張文曾利用蝦皮購物網購入一般生活用品，包括汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍、打火機及露營用小型刀具等，但是犯案使用的關鍵SG M18煙霧彈與大型刀具，並非來自網購，警方也將深入追查釐清。

