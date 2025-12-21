為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北捷連續攻擊後網傳「北投砍百人」 蔣萬安：3恐嚇訊息IP在境外

    2025/12/21 13:05 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安說，恐嚇在北投犯案的訊息，查到3則都是境外IP。（記者何玉華攝）

    台北捷運、中山商圈「1219」連續攻擊造成4死11傷後，網路出現其他預謀犯罪恐嚇文，20日有民眾預告「12月31日會在北投砍死100人」；台北市長蔣萬安今（21）日表示，已追查到3則恐嚇訊息的IP是在境外，會持續加強北投地區人潮眾多區域的維安，提高戒備。

    蔣萬安上午再度召開「1219事件緊急維安應變小組會議」，會後他表示，針對民眾貼文說12月31日會在北投砍百人的相關情資，第一時間已要求警察局即刻嚴加查辦，並且追溯源頭，目前已經查到3則對北投恐嚇的IP是在境外，警方會持續加強北投相關區域的維安，包括人潮眾多的場域，都會提高戒備。

    蔣萬安表示，市府針對接下來大型的演唱會，若在室內的表演場館有必要，不管是小巨、大巨蛋、北流等，會協調裝置安檢門、金屬探測器；跨年晚會的部分，目前初步部署包括特勤小組進駐，以及保安的支援警力，包括偵爆犬，防爆車，以及整體周邊的場景，都會地毯式的全面進行，提高整體的戒備規格來確保民眾的安全。

