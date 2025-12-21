為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    汽機車相撞都違規 後座女乘客枉死 2駕駛被判刑

    2025/12/21 13:20 記者蔡彰盛／新竹報導
    汽機車駕駛都違規，一女枉死法官判刑。（記者蔡彰盛攝）

    新竹縣彭男開車未讓直行機車先過，即貿然左轉，遇到未注意車前狀況並減速慢行的機車，互撞後機車後載女子傷重不幸死亡，新竹地院依過失致死罪將彭男與機車騎士均判刑。

    法官調查，2月22日深夜11點彭男開小客車沿新竹縣新豐鄉康樂路1段由南往北方向行駛，欲左轉進入明新一街時，謝男騎機車搭載鄧女欲直行通過交岔路口。彭男竟疏未注意，未暫停讓直行謝男機車先行通過，即貿然左轉；謝男則於通過該路口時，未注意前方彭男左轉車輛，亦未減速慢行，2車因而發生碰撞，謝男機車並因此撞擊倒地，致鄧女頭部及胸部鈍力損傷，送醫急救不治。

    法官審酌被告2人本應遵守行車相關規定，而案發當時不論路況、視距均屬良好，彭男小客車竟未注意讓直行車先行即貿然左轉，謝男則疏未注意車前狀況並減速慢行，因而肇致車禍使被害人因此喪失寶貴性命，所生危害永難彌補，尤對被害人家屬而言，乃不可承受之痛。

    惟念及被告2人於事故後均停留現場協助，且自始均坦承犯行，構成自首，並積極與被害人家屬成立調解，最後依過失致人於死罪，判處彭男有期徒刑6月，緩刑2年，謝男有期徒刑5月，緩刑4年。

