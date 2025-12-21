北捷市府站周邊大規模演練因應耶誕、跨年 類似事件將發送細胞簡訊

蔣萬安表示，本週將在捷運市府站周邊舉行大規模演練。（記者何玉華攝）

台北捷運、中山商圈「1219」連續攻擊造成4死11傷後，台北市接下來有耶誕節、跨年等大型活動，台北市長蔣萬安今（21）天表示，本週將會在台北捷運市府站周邊的站點，舉辦一場跨局處、大規模高強度的演練，同時盡快完成面對計畫型無差別攻擊事件危機處理的文宣、教材，提升全民、學生、年輕朋友的防範意識。

蔣萬安上午再度召開「1219事件緊急維安應變小組會議」，會後他表示，已特別要求警察局、消防局、衛生局等單位以及教育局，即刻擬定對於一旦發生計畫型無差別攻擊事件，市民朋友如何應處的正確做法，包括文宣、教材，希望提高民眾的意識，在面對危機事件第一時間應處作為；要求警察局盡快確定拍板相關的內容，教育局這邊即刻的讓各級學校學生、年輕朋友，從小提升防範意識。

蔣萬安指示消防局、警察局、捷運公司、衛生局等跨局處，本週在捷運市府站周邊的站點，舉辦一場大規模高強度的演練，也是因應跨年晚會最大型的活動，事先做一次模擬；另外，未來若發生類似事件，會透過發送細胞簡訊，對周邊附近的市民朋友即刻通知，以提高相關的防範意識，由消防局、警察局即刻研擬，盡快能夠來積極落實。

