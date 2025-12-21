為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    警方追查案發前張文行蹤 赫見連3天密集外出「場勘」

    2025/12/21 12:51 記者王冠仁／台北報導
    張文犯案當天離開租屋處。（記者王冠仁翻攝）

    台北市警方追查張文隨機殺人案，由於他沒有留下遺書，也沒有提到犯案動機，警方除了在昨天破解他儲存在雲端硬碟的內容，也設法釐清有無其他共犯，目前確認他是獨自犯案的「孤狼」。不過，警方透過監視器畫面回溯他案發前幾日動線，發現他曾經連續3天密集前往中山區、誠品南西店附近，研判他當時就是去現場實地勘查地形地物。

    據了解，張文日前疑似透過網路搜尋台北市租屋訊息，並在今年1月租下位在公園路巷弄內的一處套房。該套房是由房東委託房仲業者代租代管，房東平時沒有參與管理，也不知道房客就是張文；張文以每月1萬多元的租金承租該處，從今年1月至今，繳租狀況正常，平時也沒有其他異狀。

    台北市警方在案發後組成專案小組，第一時間設法釐清他有無其他共犯；警方調閱他租屋處周邊、案發前數天的監視器畫面，想清查他有無與其他共犯接頭、碰面，這才確認他是獨自一人犯案。

    不過，警方追查期間，發現張文在案發前連續3天，幾乎每天都徒步外出，再乘車或騎乘共享單車，密集前往中山區附近活動，而且活動範圍大多集中在誠品南西店周邊。警方因而研判，他這3天就是在進行殺人計畫的行前場勘。

    由於張文因酒駕被軍方勒退後，只曾在2023年6月至2024年6月，在一家保全公司擔任保全員，之後就沒有任何薪資申報紀錄，他母親偶爾會匯錢，但是他租屋期間繳租正常。因此警方將設法釐清他的經濟狀況、金流紀錄，以進一步推測出案情全貌。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    張文犯案當天進入台北捷運台北車站。（記者王冠仁翻攝）

