清潔工無照違規行駛自行車道 遭攔查竟毒駕又搜出安毒

警方對黃男實施唾液毒品快篩後呈陽性反應，隨後製單告發將車輛移置保管。（記者陸運鋒翻攝）

清潔工黃姓男子在台北市文山區景美橋下作業後，駕駛休旅車從自行車道開出時，遇上文山二分局警方攔查，但黃男不但沒有駕照，且車內還散異味，隨後搜出毒品安非他命，警方對其實施唾液毒品快篩後呈陽性反應，隨後製單告發並將車輛移置保管，並移送偵辦。

警方調查，44歲黃男本月15日上午，在台北市景美橋下進行清潔作業完畢後，駕駛休旅車從自行車道開出，由於該堤外便道明確禁止汽車通行，警方見狀後立即上前攔查，過程中，黃男神情恍惚且車內散發濃厚異味，經查驗後，發現黃男無照駕駛，並於車內搜出毒品安非他命4包（總毛重4.66公克）、3根吸管、3顆玻璃球。

據知，警方對黃男實施毒品唾液快篩後，結果呈陽性反應，隨後製單告發，並將涉案車輛移置保管，詢後依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦，另開出無照駕駛罰單，並採集尿液送檢。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

黃男在台北市文山區景美橋下清潔作業後，駕駛休旅違規行駛自行車道遭攔查，隨後搜出毒品安非他命，且唾液毒品快篩後呈陽性反應。（記者陸運鋒翻攝）

