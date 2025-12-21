新竹貴婦遭詐，女車手到家面交700萬。（資料照）

新竹鄭姓女子誤信詐騙集團話術，在家準備捧700萬元現金給詐團車手，因先前已被騙及時得知而報警，警方埋伏當場逮捕巫姓女車手，檢方起訴原本求刑3年6月以上，但新竹地院認為巫女是未遂犯，最後依三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年4月。

法官調查，巫女於10月20日起，參與詐欺集團擔任取款工作，該詐欺集團於5月間開始聯繫鄭女，以假投資真詐財方式對其施用詐術，使其陷於錯誤依指示交付款項，其中一筆款項與其相約於11月3日下午9時許，在新竹市鄭女住處交付700萬元。經埋伏警員當場逮捕而未遂。

巫女辯稱是應徵工作，依照公司的要求去取款，不知道這是詐欺，檢方並不採信，除將她起訴外，並具體請求刑3年6月以上刑度。

法官審酌巫女不思循正當途徑獲取所需，僅因經濟壓力，為求快速累積財富，即加入詐騙集團共同參與詐騙犯行，以此方式坐領不法利益，非但造成被害人難以回復之財產損害，助長詐騙歪風，導致社會間人際信任感瓦解，影響社會治安，所為實應予嚴懲；惟念其終能坦認犯行之犯後態度，本案幸經警方及時查獲，致未造成損害及金流斷點。

此外法官表示，檢察官具體求刑意見固值參酌，因被告於審理始終坦承犯行，且本案係屬未遂，造成損害程度較既遂犯為輕，認為檢察官求刑稍嫌過重，最後依三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年4月。

