    首頁 > 社會

    平撫隨機攻擊不安 北捷一樓大廳明起設心理諮商站

    2025/12/21 12:41 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安表示，為平撫民眾不安情緒，明起在北捷大廳設心理諮商站。（記者何玉華攝）

    台北捷運、中山商圈「1219」連續攻擊造成4死11傷後，台北市全市提高維安，首場大型活動台北國際馬拉松今（21）天登場，台北市長蔣萬安表示，警力加倍，確保賽事安全圓滿；明天起，將在捷運公司一樓大廳由專業的心理師公會，提供民眾諮詢，後續也會評估適當的地點規劃諮詢服務。

    蔣萬安今（21）日上午再度召開「1219事件緊急維安應變小組會議」，會後他表示，因應1219發生後，整體全市維安提高，今天早上第一場國際大型活動台北國際馬拉松，除了副市長林奕華巡視之後，他也到賽場實際了解維安的部署；包括建置警力、相關的裝備以及特勤小組進駐，22個站點加派警力，整場賽事增派351位警力，總警力人數693位，相當於過往的一倍警力，就是要確保賽事安全圓滿。

    另外，1219連續攻擊案，有許多市民在第一現場或是透過網路媒體的報導畫面，心理層面產生恐懼不安，從明天起，在捷運公司一樓大廳與臨床心理師公會、諮商心理師公會等專業諮商師、志工，現場協助民眾專業的諮詢，必要時會再到地下一樓大廳，先為期一段時間至少到年底，希望讓民眾恐慌、不安的心情得到平撫、安定下來，未來會評估適合地點如交通樞紐、人流可及性方便的地方，規劃心理諮詢服務。

