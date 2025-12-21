獄中驚魂！嘉監受刑人遭酸「像玩具一樣被玩」 揭發舍友惡行

嘉義監獄。（資料照）

在嘉義監獄服刑的高姓男子，和獄友A男同舍房，高男利用A男個性怯懦不敢反抗，今年2月兩度伸進A男內褲內摸A男下體，A男孤立無援，甚至被傳出「就像玩具一樣被玩都不會反抗」，他忍無可忍，終於向主管舉發；案經嘉義地檢署起訴，嘉義地院日前依犯強制猥褻罪共2罪，判處高男各有期徒刑1年6月，應執行2年。

判決書指出，今年2月17日晚間，高男伸進棉被摸A男下體長達2分多鐘，28日晚上還從後方環抱A男，無視A男撥開他的手，持續撫摸A男下體進行猥褻行為。

偵訊時，高男坦承有摸A男下體，卻稱是A男主動要他幫忙確認是不是長東西，還稱是A男自己上他的床，兩人感情很好。

A男說，高男伸手進褲子裡摸，撥開手又伸進來，在床上那次，自己不願意，還用腳夾起來不讓高男摸，但還是被摸到。同舍房獄友稱有看到高男摸A男下體，監視器畫面也顯示高男將手伸向A男腿部位置重複搓動，還用腿跨壓A男腿部，手移到A男腿部下方晃動，相關行為曖昧，並非檢查下體患有隱疾動作。

經調查，高男在嘉義監獄服刑期間，多次違規，有如踹門、毆打獄友、持原子筆插獄友等暴力行為，而A男也說，高男入監後，房裡事情都會管，同舍房獄友也稱高男威脅他們房內的事情都不能跟主管說，但也都有聽到高男罵A男「是不能摸嗎？摸一下又不會怎樣！」等語。

法官認為，高男利用監所特殊環境，A男個性膽小懦弱，而侵害A男的性自主權，而A男孤立無援，無法逃離，僅能隱忍，有如在被霸凌的情境；考量高男國中畢業，未婚無子女等情狀，依犯強制猥褻罪，2罪各處有期徒刑1年6月，應執行2年。

