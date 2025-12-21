北捷連續攻擊》57歲余男見義勇為犧牲 蔣萬安：爭取入祀忠烈祠

台北市長蔣萬安說明19日台北捷運爆發連續攻擊傷亡案，針對見義勇為犧牲57歲余先生，除了北捷500萬元賠償，市府另給予600萬元撫恤，並頒給褒揚狀，也會在北捷適當地點設置紀念牌。（記者何玉華攝）

台北捷運上週五（19）爆發連續攻擊造成4死11傷，其中57歲的余姓男子第一時間阻擋凶嫌竟受嚴重穿刺傷不治，台北市長蔣萬安今（21）日表示，將依「台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例」給予600萬元的撫恤金，並頒給褒揚狀，也會協助向中央申請褒揚令、入祀忠烈祠，並在台北捷運適當地點設置紀念牌，感佩其見義勇為的行為。

蔣萬安今天早上再度召開「1219事件緊急維安應變小組會議」，他提到對傷亡者的補償機制有三個面向，包括犯罪保護者協會、保險理賠及相關撫卹；在保險理賠的部分，台北捷運昨天已說明對此亡者將理賠500萬元，後續誠品南西店的保險理賠、犯罪被害者的賠償也在進行中。

對於第一時間在台北車站見義勇為受重傷不治的余先生，蔣萬安表示，除了北捷理賠500萬以外，根據「台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例」，市府將對第一時間在北車即刻制止、見義勇為的余先生，給予600萬的撫恤金，也會頒給褒揚狀，協助向中央申請褒揚令、入祀忠烈祠，並在北捷適當地點設置紀念牌，肯定並對其見義勇為的行為表達最高的感佩。

蔣萬安也提到，在第一時間警覺性非常高、即刻保護客人的星巴克店員，市府也會給予肯定；另有一位仍在中興院區住院的傷者，表達第一時間受到兩位父女檔醫師即刻的急救，希望市府協助尋找。市府已找到是在台大醫院服務的顏姓父女，將於下午兩點前往台大醫院帶，代傷者對兩名醫師的見義勇為，表達感謝之意。

