北捷砍人案恐釀「集體創傷」！不在現場也受影響

台北市19日晚間發生隨機傷人事件，通緝犯張文在台北車站、捷運中山站總計造成4死11傷，引起社會高度關注與不安。諮商心理師公會全聯會指出，這次事件發生於多個人潮密集的公共空間，除傷亡者與其家屬需要長時間復原與協助，目擊者、接收消息的大眾也可能因為看到事件畫面，產生類似目睹創傷的反應，同樣需要覺察與照顧。

諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇指出，這次事件發生於多個人潮密集的公共空間，受到影響的民眾範圍相當廣泛，若出現恐懼、焦慮、憤怒、悲傷，或伴隨失眠、食慾改變、心悸等反應，也有人可能感到麻木或無感，這些都是身心在面對突發威脅時的自然反應，這是正常的。

全聯會理事長蔡曉雯也強調，當人感受到威脅時，大腦會進入高度警覺狀態，在面對危機事件時，首要任務是確保安全，在脫離事件後，再慢慢讓身心安定下來，此時可以以自己的步調保持人際連結，作為安心與療癒的方法，使身心恢復到較穩定的狀態。

但蔡曉雯提到，這次事件除了造成傷亡者與其家屬的重大創傷與失落，亟需身邊親友的理解並給予復原空間，現場目睹的民眾也可能在事後反覆經歷驚恐記憶與情緒，就連不在現場的民眾，也可能因為反覆接收事件相關訊息、圖像而產生類似目睹創傷的反應，甚至觸發過去相似的創傷記憶。

全聯會理事陳劭旻提醒，若近期感到特別緊繃或容易受到驚嚇，可透過維持基本作息，減少接觸刺激性新聞，或是提醒自己「現在是安全的」等自我照顧方式協助維持穩定，多數人會隨時間逐漸緩解，但若相關狀況持續超過兩週並影響生活功能，建議尋求專業心理或醫療協助。

另近期外界對於加害者的背景有諸多討論，蔡曉雯說，在資訊尚不完整的情況下，不宜貿然進行診斷或歸因。她強調，每一個人的生命與家庭都有其獨特而複雜的脈絡，過度簡化、貼標籤，幫助不大，也可能帶來新的傷害。

蔡曉雯表示，目前衛福部已宣布遭受到此事件衝擊的民眾可以申請三次心理諮商方案，鼓勵有需要的民眾善加利用，未來也希望社會共同檢視一、二級心理健康政策、社安網基本精神落實與整體韌性等議題，也呼籲大眾學習在不安中安頓情緒，互相照顧與關懷，這是集體復原的重要力量。

