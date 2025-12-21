西濱車禍奪命！22歲騎士與左轉轎車相撞 回天乏術

台中市22歲李姓男子昨（20）日晚間騎機車北上，於台61線西濱公路苗栗縣苑裡鎮出水路口，與23歲徐姓男子所駕駛的轎車發生碰撞。（圖由消防提供）

台中市22歲李姓男子昨（20）日晚間騎機車北上，於台61線西濱公路苗栗縣苑裡鎮出水路口，與搭載小女友的23歲徐姓男子所駕駛的轎車發生碰撞；騎士李男傷重送醫，於今天凌晨不治。警方調查，徐男無酒駕情形，事故原因將待檢察官今天相驗調查釐清。

苗栗縣消防局於昨天晚間10點37分獲報，指苑裡鎮西平里出水路與西濱高架橋下道路發生車禍，有人受傷，派遣苑裡分隊救護人車前往。

消防救護人員到場，現場為一輛轎車與一輛機車碰撞，傷者為機車男性騎士，意識模糊、倒臥路邊，手腳有多處挫傷與紅腫，經救護人員給予頸圈與長背板固定，傷口清洗與面罩給氧後，送醫急救，於今天凌晨0點46分宣告搶救不治。

警方查出，機車騎士身分為家住台中市梧棲區的李男，事發當時，騎機車沿台61線西濱公路往北直行，於行經苑裡鎮出水路口，與對向南下車道左轉、開車搭載16歲女友的徐男轎車發生碰撞。

徐男經警方酒測，沒有酒駕情形，事故原因將由警方今天報請檢察官相驗進一步調查釐清。警方表示，西濱高架路段橋下，多有橋墩，尤其夜間昏暗，更不容易清楚辨識來車，籲請用路人尤其行經路口時，務必減速慢行，維護自身及他人之交通通行安全。

機車騎士李男傷重送醫，於今天凌晨不治。警方調查，徐男無酒駕情形，事故原因將待檢察官今天相驗調查釐清。（圖由消防提供）

