    首頁 > 社會

    蛤？張文行凶逃逸傳監視器無畫面 北捷：調閱時已派人協助警方

    2025/12/21 11:28 記者董冠怡／台北報導
    北捷連續攻擊案嫌犯張文，為桃園地檢署妨害兵役通緝犯。（資料照）

    北捷連續攻擊案嫌犯張文，為桃園地檢署妨害兵役通緝犯。（資料照）

    27歲通緝犯張文19日涉嫌連續在捷運台北車站、中山站百貨犯下無差別攻擊。外傳案發當時，台北市警局捷運警察隊試圖調閱捷運站監視器畫面追蹤犯嫌逃逸路徑，竟發現數支監視器都失效，無法立即掌握。對此，台北捷運公司今天僅回應「全力配合警方辦案」，強調當時已派同仁協助，未具體說明細節。

    這起無差別凶案撼動社會，行政院長卓榮泰昨天再下令徹查第一時間處置狀況，釐清張文為何凶嫌張文在台北車站犯案後還能繼續作案，同時要求所有監視器影像要能連貫，以利檢警可以更快應對突發狀況。

    話才說完，隨即傳出有員警投訴，張文在捷運台北車站犯案後，警方為了追查逃逸路線，緊急調閱監視器畫面，卻發現多支鏡頭失效，畫面無法顯示及串連，非常離譜。

    北捷表示：「公司全力配合警方辦案，調閱當時已派同仁協助。」捷運警察隊部分，至截稿前尚未回應。

    根據台北市警方先前提供的時序表，張文19日下午3時許先在巷道內縱火，騎腳踏車返回公園路租屋處縱火，接著步行前往捷運台北車站，在M8至M7出口沿線丟擲煙霧彈並砍人，然後再走到旅館，6點半左右步行前往捷運中山站一帶丟擲煙霧彈及砍傷民眾，隨後在警方圍捕時墜樓，晚上7點42分不治。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

