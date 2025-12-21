為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄男大生轉傳貼文恐嚇攻擊高雄車站 移送畫面曝

    2025/12/21 11:15 記者吳昇儒／台北報導
    調查官將陳男送進橋頭地檢署。（記者吳昇儒翻攝）

    調查官將陳男送進橋頭地檢署。（記者吳昇儒翻攝）

    台北捷運19日發生連續攻擊案件，共造成4人身亡、11人受傷。事後竟有人在網路上傳「接力攻擊」揚言攻擊高雄車站。調查局資安工作站、高雄市調查處積極溯源，昨日鎖定陳姓男大生，移送橋頭地檢署偵辦。陳男被移送時穿著運動短褲，用外套蓋住雙手，走進地檢署。檢察官偵訊後，依恐嚇公眾等罪嫌，諭令陳男5萬元交保。

    調查局指出，台北市出現隨機攻擊事件後即刻成立1219專案，要求各外勤調查處站調查官密切掌握轄區安全狀況，並進行跨單位資訊整合。其中一則網路轉貼文章竟提及「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務我會繼續接下去，下一個地點 高雄車站……」，引發檢調高度關注。

    經鎖定相關IP位置積極溯源後，專案小組人員鎖定高雄一名陳姓大學生涉有重嫌且開設假帳號大量轉傳恐嚇文，隨即報請橋頭地檢署檢察官蔡婷潔指揮偵辦，並將陳男逮捕到案，移送法辦。

    檢察官偵訊後，認定陳男所為已涉犯恐嚇公眾等罪，諭令5萬元交保候傳。

    調查局呼籲，民眾切莫因一時好玩或好奇，任意傳送或轉貼恐嚇訊息，而造成社會不安，以免觸法。

    陳姓男大生涉嫌大量轉傳揚言「接力攻擊」高雄車站，被調查局資安工作站、高雄市調查處鎖定，移送橋頭地檢署偵辦。（資料照）

    陳姓男大生涉嫌大量轉傳揚言「接力攻擊」高雄車站，被調查局資安工作站、高雄市調查處鎖定，移送橋頭地檢署偵辦。（資料照）

