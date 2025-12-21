相信台灣社會溫暖與互助 王婉諭：不安時刻更需要集體冷靜守望

王婉諭強調，她仍相信台灣社會的溫暖與互助，會讓大家度過每一個難關。（資料照）

27歲男子張文前晚在台北捷運等地隨機殺人釀4死11傷，最後進入誠品南西店後墜樓死亡，此事件引起社會重大關注，同時也讓當天在事發地點周邊活動的民眾餘悸猶存。時代力量黨主席王婉諭20日晚間在臉書發文分享自身看法，強調她仍相信台灣社會的溫暖與互助，會讓我們度過每一個難關，「在不安的時刻，更需要集體的冷靜、相互的守望，我們絕不能讓兇手奪走我們對這座島嶼的信任」。

王婉諭提到，她在沈澱了一整天之後，決定鼓起勇氣跟大家聊聊，看著新聞、社群，真的有很多自然帶入的情緒，讓她難以承受，她相信也有很多人的心情非常低落，如果是這樣，請暫時先關掉社群，去做一些能讓自己安心的事，然後好好睡一覺，「照顧好自己的心情，是現在最重要的事」。

王婉諭表示，在滿滿的負面訊息中，她還是努力尋找能讓相信人性的光，像是星巴克店員關鐵門保護店員、誠品服飾店員把人拉進倉庫、日本記者看到騎士倒下後用雙手按住騎士傷口，這些溫柔的行動都是真實存在的，但在光的背後仍然是巨大的悲傷。

王婉諭提到，她看到很多人在問「為什麼路人都沒反應」，她強調：「相信我，在那一刻，人是沒有辦法反應過來的。從小到大，我們的生命經驗告訴我們，台灣社會很安全。我們習慣相信這片土地、相信身邊的陌生人。所以當危險突然出現在眼前時，你只會愣住。這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱。更何況，當你看到鮮血、看到絕對的暴力時，面對無法辨識的景象，身體一定會僵住。」

面對網路上充斥的陰謀論，王婉諭強調，她能理解大家面對突發事件時會焦慮，但是請大家不要輕易地傳播這些恐懼，「我們承受不起對立與撕裂，更承受不起分化、猜忌、懷疑」。

至於兇嫌犯案動機，王婉諭坦言，這可能也是她一輩子都會問的問題，受害者家屬對卓榮泰院長說「請找出家庭、社會及教育的原因，為什麼讓年輕人在街上鑄下如此大錯，造成這麼多家庭的不幸」。王婉諭表示：「這也是我曾想知道的答案。這不只是家屬的提問，也是整個社會的提問。」她呼籲政府應該著手調查、建構兇手的生命經驗，讓大家知道「是什麼樣的過往，才鋪成了通往地獄的道路」。

王婉諭建議大家，好好維持原有的生活，不能讓恐懼得逞，不能讓下一個心懷扭曲的人看見可以模仿的空間，同時也希望大家能從平常做起、試著做好準備。此外，她也呼籲媒體以及社群媒體使用者，不要放大恐慌，不要過度播放案發畫面，別被情緒帶著走、讓恐慌擴散，「這不僅是兇手的目的，更是模仿犯的溫床」。

最後王婉諭則說：「即使經歷了這麼多，我仍相信台灣社會的溫暖與互助，會讓我們度過每一個難關。在不安的時刻，更需要集體的冷靜、相互的守望。恐懼可以傷害我們，但不能塑造我們。我們絕不能讓兇手奪走我們對這座島嶼的信任。」

