    首頁 > 社會

    潮州女騎士二度遭潑灑不明液體 吐心聲「極度惡臭」、「心悸」

    2025/12/21 10:38 記者陳彥廷／屏東報導
    不明男子噴灑惡臭液體。（翻攝自社會事新聞影音網）

    

    屏東潮州19日早上，傳出有不明騎士朝女子潑灑不明惡臭液體，受傷者報警後也吐露心聲，指她當下雙手發抖、心悸、恐慌、害怕，嚇得眼淚馬上就掉下來，尤其接著就透過新聞看到北捷連續攻擊事件，恐懼感更加劇，至今仍會心悸，且騎車在路上開始疑神疑鬼。

    這起事件發生在19日早上近8時，1名女子行經潮州戎祥路與民治路口紅綠燈時，於停等紅燈時，遭到尾隨的1名不明男子噴灑不明液體於後背部，雖有聞到極度惡臭的味道，但因衣服外套極厚，未察覺有被噴灑到不明液體，下班後調出行車記錄器確認身上髒污，結果就發現竟是遭人尾隨且潑灑不明液體，且還是連續噴灑兩次。

    受害者立刻在家人陪同下前往附近派出所報案，但縱使報警，依舊無法止住發自內心的恐懼，雙手發抖、心悸、恐慌，眼淚不斷奪眶而出，她也在網上po出心聲，指她原以為報案後就可以沒事正常生活，但卻發現開始出現莫名心悸，且不時就想到當下的情景開始害怕，騎車在路上開始疑神疑鬼，就連事發後的晚上也完全無法好好入眠。

    受害人表示，若加害人沒被抓，未來是否會持續這個行為，又或者他被抓只是罰款，會不會激出報復心態？又若被噴的不是污水，而是其他有傷害性的液體呢？尤其當天稍晚，她就在新聞上看到北捷事件，恐懼感更為加劇。

