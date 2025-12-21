移民署宜蘭收容所爆霸凌 替代役男3打1圍毆受傷

移民署宜蘭收容（如圖）所傳出1名黃姓替代役男遭3名役男毆打受傷。（記者江志雄攝）

移民署宜蘭收容所傳出霸凌圍毆，1名黃姓替代役男遭3名役男欺凌毆打受傷，家屬報警提告，並指事發前曾向所方反映，未獲妥善處置，質疑有管理疏失。宜蘭收容所回應，已會同警方偵辦，將依規定懲處。

本報接獲爆料指出，移民署宜蘭收容所黃姓役男，遭所內其他役男霸凌，11月26日在收容所發生「3打1」肢體衝突，黃姓役男被打傷，隔天返回新北市就醫驗傷，傷勢雖無大礙，但已造成身心創傷，家屬憤而向動手打人的役男提告。黃姓役男在事發後調離宜蘭收容所。

爆料人指稱，事發前，家屬向宜蘭收容所反映黃姓役男有被霸凌，管理單位沒有積極處理，導致圍毆暴力事件，對此相當不諒解，希望移民署調查清楚，給家屬合理交代。

移民署宜蘭收容所證實，所內1名役男被3名役男毆打，所方獲報後啟動行政調查，主動會同警方偵辦，涉案役男坦承不當行為，已依規定懲處，同時協助受害役男轉調其他服役單位。

移民署重申，絕不容忍任何形式欺凌或暴力行為，針對本案所涉及的管理疏失，一併追究相關人員責任，也會持續落實役男勤務及生活紀律管理防患未然。

